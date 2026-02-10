Китай сообщил о создании самой мощной микроволновой пушки в мире

TPG1000Cs

Китайский Северо-Западный институт ядерных технологий сообщил о создании микроволновой установки под названием TPG1000Cs, способной в течение минуты генерировать импульсы мощностью 20 ГВт, что превосходит зарубежные аналоги (показатели которых не превышают нескольких секунд).

Вероятной первоочередной целью TPG1000Cs может стать спутниковая группировка Starlink, которую ее создатель Илон Маск собирается приблизить к Земле во избежание столкновений с космическим мусором. Разработчик нового микроволнового оружия — группа инженеров Главной лаборатории высокомощных микроволновых технологий Северо-Западного института ядерных технологий. Аппаратура, размещенная на небольшом грузовике, сможет выводить из строя спутники и другую электронную технику на низкой околоземной орбите. TPG1000Cs представляют, как первое в мире компактное высокоточное оружие микроволнового типа. Его габариты 4 м, вес — около 5 т, что позволяет устанавливать его не только на грузовиках, но и на кораблях, самолетах и даже спутниках. По словам разработчиков, система способна генерировать до 3000 поражающих импульсов в час, а с начала испытаний уже произвела 200 000 импульсов.

Александр Агеев