На Украине заявили о подготовке Франции к передаче Киеву истребителей Mirage 2000

Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D
Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D.
Глава МО Федоров: Франция готовится передать Украине истребители Mirage 2000

В настоящее время Франция готовится к передаче Украине дополнительных истребителей Mirage 2000. Об этом заявил глава украинского министерства обороны Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

«Французская сторона сообщила о подготовке к передаче Украине самолетов Mirage 2000. Также обсудили ускорение поставок самолетов и продолжение работы над рекордными объемами управляемых авиационных бомб AASM Hammer», — написал министр.

Федоров не стал уточнять число истребителей, которые будут переданы Украине.

В октябре прошлого года заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов заявил, что Франция в состоянии предоставить Украине не более 10 истребителей Mirage. По его словам, из самолетов, переданных украинской армии в начале 2025 года, один уже потерян. Их осталось четыре, и «один-два» постоянно дежурят «в системе ПВО», рассказал военный.

До этого депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что передаваемые Украине французские истребители Mirage, снятые с вооружения, не смогут оказать существенного влияния на ход боевых действий. Как отметил парламентарий, летно-технические характеристики этих самолетов давно известны, а меры противодействия им отработаны.

Ранее в США заявили о превосходстве Су-35 над F-16 и Mirage в боях на Украине.

Александр Афонин

