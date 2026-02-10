Как Франция готовится напасть на Россию

Крупнейшие за последние годы военные учения начались во Франции. Легенда учений и странна, и показательна одновременно. Пресса открыто признает, что «французская армия готовится к возможной войне с Россией». Как именно французские военные представляют себе это столкновение и к чему готовят своих солдат?

8 февраля Франция начала военные учения, которые местные СМИ называют "беспрецедентными по своим масштабам" и "крупнейшими с момента окончания холодной войны". В учениях, которые получили название "Орион-26", будут задействованы не только французские военные, но также войска двух десятков союзников по блоку НАТО и не только (так как заявлено, к примеру, участие ОАЭ и Южной Кореи).

К чему именно готовятся французские власти и с кем они собираются воевать? "Паризьен" отвечает на этот вопрос недвусмысленно и уже в заголовке: "Мы не можем позволить, чтобы нас застали врасплох: французская армия готовится к возможной войне с Россией". Однако в официально доведенном до сведения общественности сценарии, который на протяжении нескольких месяцев (вплоть до апреля) собираются отрабатывать военные, нет никакого "врасплох". Напротив, там все продумано и прозрачно намекает на очевидные обстоятельства.

"Экспансионистская страна Меркурий, расположенная на востоке европейского континента, усиливает действия по дестабилизации против своего соседа под названием Арнланд, распространяя ложную информацию, эксплуатируя страхи его граждан и поддерживая уже объявившееся на его территории ополчение, – гласит легенда учений. – Тень Меркурия нависает над Арнландом, угнетая его, в то время как тот пытается интегрироваться в Евросоюз… Его власти запрашивают помощь у Франции, и Париж направляет несколько тысяч солдат для участия в конфликте высокой интенсивности, возглавив коалицию "Орион", чтобы обеспечить его (т. е. Арнланда) защиту и сохранить европейское равновесие".

Разгадать этот ребус проще простого: разумеется, Меркурий – это Россия, а Арнланд – Украина, которая должна позвать на помощь Францию. Последняя, в свою очередь, явно собирается играть в грядущей войне первую скрипку, несмотря на то что в учениях заявлено участие и таких стран, как Германия и США.

При этом стоит отметить, что на карте, разъясняющей условия "Ориона", в роли Арнланда выступает почти вся территория Франции, а Меркурий поглотил большую часть Восточной Европы и даже Швейцарию с Италией, а также юго-западную часть Франции, где у него загадочным образом образовался крупный эксклав. Так или иначе, выходит нелепость: Франция, она же Арнланд, призывает на помощь опять-таки Францию, которая не Арнланд (и на карте не значится), при этом часть Франции принадлежит Меркурию, но зона боев почему-то обозначена только на границе с Германией. Однако, судя по всему, тех, кто планировал "Орион-26", несообразности и нестыковки вовсе не волнуют.

По плану территория учений включает 15 европейских департаментов и один заморский (Французская Гвиана). В учениях будут принимать участие три бригады, 40 вертолетов, 1,2 тыс. беспилотников, авианосец "Шарль де Голль", несколько систем ПВО и т. д.

В самой массовой стадии учений должны будут задействовать до 12,5 тыс. солдат одновременно.

Как пишут французские СМИ, "Орион-26" "знаменует доктринальный сдвиг, признающий конец иллюзии ограниченного конфликта и вступление в цикл подготовки к затяжной войне на всех фронтах. Суша, море, воздух, киберпространство, космос – в учениях участвует и космическое командование, которое базируется в Тулузе, – информационное поле и электромагнитный спектр отныне фактически связаны неразрывно".

Сообщается, что "цель учений – продемонстрировать способность Франции первой вступить в зону боевых действий, возглавить коалицию, а затем интегрироваться в коллективную оборону НАТО. "Орион-26" не просто имитирует военное столкновение, а проверяет всю командную цепочку, начиная от принятия политических решений и до тактического поведения, в рамках, которые соответствуют стандартам Атлантического альянса".

Еще одна цель учений, не менее важная – внедрение инноваций, под которыми понимаются "беспилотники, искусственный интеллект, кибератаки, космические операции и создание электромагнитных помех". Новые военные технологии рассматриваются как "определяющие факторы оперативного превосходства".

Подготовительные мероприятия на местах начались еще в первые дни февраля; так, на средиземноморские пляжи департамента Вар (административный центр – порт Тулон) высадились бронемашины "Грифон" и солдаты 126-го пехотного полка. Здесь, на Лазурном берегу, они будут отрабатывать высадку с десантных вертолетоносцев ВМС Франции под придирчивым оком вице-адмирала Ксавье Руайера де Верикура, который также подчеркивает важность участия в происходящем резервистов и важность педагогической подготовки молодежи к угрозам завтрашнего дня.

Отработка французской десантной операции в условиях текущего конфликта на Украине выглядит по меньшей мере странно. Конвенция Монтре запрещает проход военных кораблей через Босфор при ведении боевых действий, то есть французские вертолетоносцы с десантом на борту просто не будут пропущены в Черное море. Может быть, в таком случае Франция отрабатывает десант вовсе не в Черном море – а, например, в Балтийском?

Как отметил адмирал, в учениях будут также задействованы корабли и техника ВМС, "начиная с военно-морской авиагруппы" (которая включает единственный французский авианосец "Шарль де Голль", атомную подводную лодку, противолодочные и зенитные суда, судно снабжения и самолеты на борту). Вероятно, все это совершенно необходимо, чтобы завоевать сухопутную Швейцарию, которая на представленной военными карте тоже оказалась частью обширной империи враждебного Меркурия. По словам де Верикура, "на этот раз мы разыграем сценарий, уникальный с начала до конца, а не череду тренировок, которые более или менее связаны между собой".

К учениям готовятся не только военные и резервисты, но и врачи. Как отмечает военный врач Жиль Керангевен,

"сегодня мы готовимся к большому наплыву раненых – более значительному, чем во время асимметричных конфликтов.

Новые конфликты также часто подразумевают потерю превосходства в воздухе… поэтому теперь эвакуацию часто приходится осуществлять по земле, что требует создания новых ресурсов… Как показал украинский опыт, эвакуация раненого теперь может занять более 12 часов и до суток… что делает соблюдение прежней концепции "золотого часа", когда раненого доставляют за час в операционную, проблематичным".

Эксперт Брюно Тертре, заместитель главы Фонда стратегических исследований, полагает, что военные учения "посылают политическое сообщение", причем не только России, которую Франция считает своим врагом, но и США. Мол, по мере того как империализм великих держав набирает силу, Франция – и стоящая за ней Европа – стремится заявить о себе как на дипломатическом, так и на военном уровне. Именно в этом заключается смысл столь масштабного развертывания французских и союзных войск.

Однако Францию за последние полтора века били все, кому не лень. Да, Первую мировую войну она выиграла, но с помощью союзников и с такими потерями, что во Второй практически сразу же предпочла сдаться.

После нее Францию били в Алжире, били во Вьетнаме, а если заглянуть вглубь веков, то даже яркий период побед (при первой французской республике, Директории и Бонапарте) заканчивался сокрушительным поражением. Тем не менее Франция сегодня пытается строить из себя военную силу, от которой зависит мир, по крайней мере, в Европе. Учения и их сценарий показывают, что французы хотят взять реванш за свои поражения – и в качестве цели для своих военных свершений видят опять Россию.

Валерия Вербинина