Большая неделя антикризисной дипломатии в Европе (Politico, США)

Politico: европейские лидеры проведут саммит для обсуждения проблем объединения

Лидеры Евросоюза соберутся на этой неделе, чтобы попытаться продумать план по спасению объединения, пишет Politico. Им придется найти решение для трех важнейших проблем. Итоги этой встречи покажут, способна ли Европа взять ответственность за свое будущее.

Себастьян Старчевич (Sebastian Starcevic)

На переговорах на высшем уровне в течение нескольких дней будет обсуждаться будущее Европы.

ЕС готовится к неделе испытаний, в течение которой лидеры попытаются решить нависшие над Европой сложнейшие вопросы.

Их миссия — придумать, как сделать Европу мощным глобальным игроком в этом суровом и безжалостном мире. Для этого предстоит повысить экономическую конкурентоспособность, ослабить зависимость от США и оказать помощь Украине в изнурительном четырехлетнем противостоянии с Россией.

Ближайшие дни покажут, сможет ли Европа "развернуться и стать по-настоящему сплоченной, полностью зрелой и независимой", заявил журналу Politico бывший премьер-министр Италии Энрико Летта. Он напомнил о подписанном в 1992 году Маастрихтском договоре, который сделал Европу "такой, какой она стала за последние 35 лет". "Теперь мы должны это повторить", — добавил он.

Лидеры развернут свою антикризисную дипломатию от конференц-зала в Брюсселе до замка в сельской местности Бельгии, после чего отправятся в Мюнхен на крупнейшую в мире конференцию по международной безопасности. Кроме того, депутаты Европарламента встретятся в Страсбурге и обсудят разморозку торгового соглашения ЕС с США и утвердят долгосрочный бюджет на период с 2028 по 2034 год. Наконец, послы всех европейских стран соберутся на переговоры в Брюсселе во вторник.

Повестка недели. Среда: встреча глав оборонных ведомств ЕС

Министры обороны стран ЕС соберутся в Брюсселе на Совет по иностранным делам, и на повестке дня будет стоять лишь один вопрос: поддержка Украины.

Новоиспеченный министр обороны Украины Михаил Федоров, бывший министр цифровой трансформации, получивший портфель лишь в прошлом месяце, намерен принять в ней участие и проинформировать руководителей военных ведомств блока о "самых насущных" потребностях своей страны на фоне грядущей четырехлетней годовщины российской спецоперации, сообщил журналу Politico осведомленный европейский чиновник на условии анонимности.

По всей видимости, Федоров запросит дополнительные зенитно-ракетные комплексы, включая Patriot и NASAMS, которые уже давно венчают список пожеланий Киева. На встрече также будет обсуждаться "сотрудничество в области военных инноваций" — под которым подразумеваются беспилотники и другие передовые технологии.

По словам генерального директора консультационной компании Rasmussen Global Фабриса Потье, на встрече в среду Европе предстоит "срочно задуматься о реальном плане Б, чтобы обеспечить свою безопасность", поскольку США все сильнее отдаляются от трансатлантического альянса. "Европа должна твердо стоять на ногах, если мы вдруг останемся одни", — заявил он в интервью Politico.

За встречей последует неформальный ужин и вечерняя пресс-конференция верховного дипломата ЕС Каи Каллас.

Четверг: Европейские лидеры соберутся на экономический саммит

Украинский кризис отойдет на второй план, когда лидеры 27 стран ЕС соберутся в крошечной бельгийской деревушке Рейкховен, чтобы обсудить экономические проблемы блока.

В залах замка XVI века Алден-Бисен они будут думать, как сделать ЕС богаче: упростить законодательство, укрепить единый рынок и снизить зависимость от важнейших сырьевых ресурсов из других частей света.

На саммите, который продлится весь день, выступит председатель Европейского парламента Роберта Метсола и проинформирует лидеров о процессе одобрения торгового соглашения между ЕС и США (а голосовать по отмене пошлин на промышленные товары США и морепродукты Европарламент будет, скорее всего, в марте).

Бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги и экс-премьер-министр Италии Летта также выступят перед лидерами и "поделятся мнением о европейской конкурентоспособности", говорится в приглашении, разосланном лидерам за подписью председателя Европейского совета Антониу Кошты. И Драги, и Летта составили доклады о том, как придать Европе конкурентоспособности.

Не упоминая напрямую ни США, ни Китай, Кошта в своем приглашении подчеркнул, что ЕС оказался "в мире возросшей — и не всегда справедливой — экономической конкуренции и торговых дисбалансов".

Как объяснила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе в прошлом месяце: "Дело в том, что мир постоянно меняется. И мы должны меняться вместе с ним".

На переговорах в четверг ЕС попытается наметить курс в этом переменчивом мире.

С пятницы по воскресенье: Мюнхенская конференция по безопасности

На ежегодной Мюнхенской конференции с участием ведущих политических деятелей, включая вышеупомянутую фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, госсекретаря США Марко Рубио и украинского лидера Владимира Зеленского, главной темой снова станет оборона.

Официально в этом году будут обсуждаться вопросы европейской безопасности и обороны, а также будущее трансатлантических отношений. Неофициально же у всех на устах будет лишь один вопрос: есть ли у ЕС надежда встать на ноги самой, без поддержки Вашингтона.

Рютте так не думает — и в прошлом месяце прямо заявил законодателям ЕС, рассчитывающим справиться своими силами, что "мечтать не вредно".

"Ничего у вас не выйдет", — отрезал он без обиняков.

Генеральный директор Rasmussen Global Потье заявил, что европейская разведка "регулярно сообщает, что Россия может напасать на европейского союзника (Москва уже опровергала эти обвинения — Прим.ИноСМИ), пока у власти [президент США Дональд] Трамп", и подчеркнул, что Старый свет должен быть готов "действовать независимо и проводить сложные военные операции".

К концу недели мы можем и не получить ответов на эти животрепещущие вопросы, но лидеры ЕС надеются хотя бы определиться с дальнейшим курсом.

Статья написана при участии Херардо Фортуны и Вероники Мелкозеровой