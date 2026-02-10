Войти
«Техника становится более «зубастой»: в западной прессе оценили БТР-22

Источник изображения: topwar.ru

Потенциальные зарубежные клиенты на оборонной выставке в Эр-Рияде получили возможность ознакомиться с экспортным образцом новой российской бронемашины БТР-22 8х8, получившим модульные варианты вооружения. Обратили на него внимание и в западной прессе:

В конструкции учтены уроки ожесточённых боёв, в частности угроза со стороны беспилотников и необходимость повышения выживаемости.

В информационных материалах на стенде говорится, что БТР-22 массой 20 тонн рассчитан на экипаж из 3 чел. и десант из 8 мотострелков. Особое внимание уделяется улучшенному обзору для командира, водителя и наводчика благодаря тепловизорам и панорамной камере кругового обзора.

В базовой комплектации с пушкой 2А72 (в составе привычного боевого модуля от БТР-82А) техника оптимизирована для ведения прицельного огня по пехоте, огневым точкам и легкобронированной технике на ходу. При этом экспортные клиенты могут усовершенствовать машину, оснастив её необитаемой боевой станцией «Баллиста» с пушкой 2А42 (способной применять снаряды с дистанционным подрывом против дронов) и добавив к ней две ПТУР.

БТР-22 и ДУБМ «Баллиста» на выставке WDS 2026 в Эр-Рияде

Источник изображения: topwar.ru

Представители «Рособоронэкспорта» отметили, что бронемашина может быть оборудована дополнительной боковой бронёй, сетчатыми экранами, средствами верхней защиты от дронов и комплексом РЭБ. По их словам, БТР-22 способен выдерживать попадание пули от 12,7-мм патрона и подрыв 6 кг ВВ. По этому поводу западные обозреватели заметили:

С тактической точки зрения БТР-22 позиционируется как бронетранспортёр, предназначенный для действий в зоне поражения дронов и осколков, поэтому он полагается не только на толщину брони. Российская техника становится более «зубастой».

Как указывается в прессе, БТР-22, сохранивший способность преодолевать водные преграды вплавь и идти на высокой скорости более 85 км/ч (360 л. с.), занимает промежуточное положение между массовым парком российской бронетехники и более тяжёлыми, но менее манёвренными машинами следующего поколения, которые получают широкое распространение на Западе.

Плавающая версия БТР-22 с волноотражающим щитом и без дополнительной защиты по бортам:

Источник изображения: topwar.ru

В плавающей версии БТР-22 не обладает защитным «обвесом» и, соответственно, имеет потенциально меньшую устойчивость на современном поле боя.

