Lenta.ru

Результативность «Триумфа» в борьбе с ATACMS оценили

Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости
Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости.

«Алмаз-Антей»: Российская ЗРС С-400 доказала свою эффективность против ATACMS

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф» доказала свою эффективность в качестве средства борьбы с современными западными ракетами, включая баллистические ATACMS производства США. Результативность ЗРС против иностранных ракет оценил заместитель генерального директора концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Александр Ведров в беседе с ТАСС.

«Общеизвестны факты успешного опыта боевого применения ЗРС С-400 в ходе СВО на Украине, где данная система доказала свою высокую эффективность в борьбе с современными западными ракетами, включая американские ATACMS, и недавнего индо-пакистанского вооруженного конфликта», — сказал он в рамках международной выставки World Defense Show.

Ведров подчеркнул, что по эффективности боевого применения С-400 превосходит основного конкурента — американский комплекс Patriot.

Представитель концерна добавил, что раскрывать перечень стран Ближнего Востока, которые проявляют интерес к С-400, нецелесообразно из-за недобросовестной конкуренции. По его словам, ряд зарубежных экспортеров оказывают мощное давление на потенциальных покупателей.

В феврале генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в концерн «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов сообщил, что с учетом опыта СВО в боевые машины зенитных комплексов «Тор» внесли десятки изменений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Проекты
Тор ЗРК
