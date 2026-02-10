Войти
ВМС Тайваня намерены получить 10 новых легких фрегатов

Корабль Kang ding
Корабль Kang ding ВМС Тайваня.
Источник изображения: www.militaryparitet.com

ЦАМТО, 9 февраля. Согласно недавно опубликованным документам о закупках, ВМС Тайваня в период с 2028 по 2040 гг. намерены получить 10 легких фрегатов для выполнения задач противовоздушной обороны и противолодочной борьбы.

Как сообщает ресурс News.usni.org, закупка 2500-тонных боевых кораблей является приоритетом для ВМС Тайваня на ближайшие годы. С учетом этого, на проекты фрегатов ПВО и противолодочной борьбы направляется 7,8 млрд. тайв. долл. из 9,9 млрд. тайв. долл., выделяемых на шесть основных программ судостроения.

Согласно планам МНО Тайваня, по пять фрегатов будут построены в версии противовоздушной обороны и противолодочной борьбы. Строительство 10 легких фрегатов последует за поставкой по одному кораблю, выполненному в каждой конфигурации (ПВО/ПЛО) по контракту, подписанному в 2023 году. Наряду с легкими фрегатами, ВМС Тайваня намерены закупить судно для спасания экипажей подводных лодок, один скоростной универсальный транспорт снабжения, два спасательных судна и десантный корабль водоизмещением 10600 т.

Закупаемые легкие фрегаты будут построены на базе проекта фрегата американской Gibbs & Cox, модифицированного с учетом требований Тайваня компанией Jong Shyn Shipbuilding. По данным МНО Тайваня, длина варианта легкого фрегата противовоздушной обороны составит 96 м, ширина – 21 м, осадка – 3,3 м. Вариант фрегата противолодочной борьбы будет несколько длиннее – 116 м при той же ширине и осадке. Корабли предназначены для замены устаревших фрегатов класса "Нокс".

На текущий момент крупный и современный флот ВМС НОАК значительно превосходит надводные силы ВМС Тайваня, которые опираются на устаревшие американские и французские корабли, включая фрегаты класса "Оливер Хазард Перри", "Лафайет" и эсминцы класса "Кидд". В этой связи командованию тайваньского флота ничего не остается, кроме как полагаться на асимметричные методы борьбы с ВМС НОАК.

  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Проекты
La Fayette
Oliver Hazard Perry
