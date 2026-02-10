Войти
Способна засечь выстрелы: Южная Корея представила бронемашину Tigon

Источник изображения: topwar.ru

На выставке WDS 2026 в Эр-Рияде южнокорейская компания Hanwha Aerospace представила особую конфигурацию бронемашины Tigon 8х8, способную обнаруживать огонь противника.

Разработчик, позиционируя себя в качестве «системного интегратора», продемонстрировал активное использование на своей технике зарубежных продуктов. Новая модификация Tigon получила на оснащение систему обнаружения выстрелов SEDA 100 от турецкой компании ASELSAN.

SEDA 100 использует продвинутые акустические датчики для обнаружения с вероятностью более 95% звука выстрела и ударной волны от сверхзвукового снаряда во время его полёта. При этом она способна засечь и огонь из пехотного оружия различных калибров.

Источник изображения: topwar.ru

Комплекс, обеспечивая круговой обзор, определяет в течение менее 1,5 секунд направление, азимут (с погрешностью менее 5°) и расстояние (+/- 20%) до источника огня. Система разработана для быстрой интеграции с различными платформами, включая боевые модули, и может автоматически наводить оружие на обнаруженную цель для ответного огня.

Датчик комплекса SEDA 100 на Tigon 8х8, за ДУБМ:

Источник изображения: topwar.ru

Hanwha Aerospace предлагает семейство Tigon в трёх основных версиях – 4×4, 6×6 и 8×8. Самый защищённый вариант, Tigon 8×8, способен выдерживать попадание 30-мм БОПС и подрыв 8 кг ВВ. Он весит от 32 до 34 тонн в зависимости от конфигурации. Оснащён двигателем на 700 л. с., развивает скорость до 100 км/ч и имеет запас хода 800 км.

Машина рассчитана на 11 чел. (включая экипаж и десант) и может нести широкий спектр систем вооружения, включая 30-мм автоматические пушки, 105-мм орудия и ПТУР.

