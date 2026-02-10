Госкомвоенпром Беларуси представляет ударный беспилотный комплекс нового поколения "Квадро-М"

ЦАМТО, 9 февраля. Ударный беспилотный комплекс "Квадро-М" – глубокая модернизация беспилотника "Квадро-1400", специально адаптированная для точного сброса авиабомб.

Этот четырехроторный комплекс массой 36 кг предназначен для уничтожения живой силы и техники днем и ночью.

Главным апгрейдом стал трехосевой гиростабилизированный оптический блок. Наличие камеры с зумом, тепловизора и дальномера позволяет не только находить цели, но и определять их координаты для ювелирного прицеливания.

Ключевые возможности:

Вооружение. Штатно несет 3 противотанковые бомбы ПТАБ-2,5, но открытая архитектура позволяет использовать любые боеприпасы весом до 10 кг.

Эффективность. Благодаря способности зависать над объектом, дрон не требует сложных расчетов при бомбометании.

Характеристики. Дальность связи – до 5 км (с ретранслятором до 10 км), скорость – 72 км/ч, время нахождения в воздухе – до 25 мин. Высота полета – 500 м и выше. На рабочих высотах 150-250 м аппарат остается малозаметным для противника.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.