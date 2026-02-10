Войти
Минобороны Армении продемонстрировало технику индийского производства

Индийская РСЗО Pinaka, калибром 214 миллиметров и дальностью до 60 километров ранее также была законтрактована Арменией.
ЦАМТО, 9 февраля. Минобороны Армении официально подтвердило ввод в эксплуатацию систем вооружения индийского производства. В ходе демонстрации были представлены образцы ПВО, реактивной и ствольной артиллерии, а также БАК.

Ключевым элементом эшелонированной системы ПВО объявлен ЗРК средней дальности "Акаш-1С". Также была продемонстрирована РСЗО "Пинака". В сегменте 155-мм артиллерии представлены: буксируемая гаубица "Траян" (совместная разработка KNDS France/Nexter и Bharat Forge) и 155-мм буксируемое орудие ATAGS (Kalyani Group).

По оценкам профильных экспертов, поставки из Индии были направлены на восполнение потерь парка ВиВТ в результате конфликта 2020 года и качественное усиление ВС Армении за счет перехода на калибр 155 мм (дальность свыше 40 км) и современные системы управления огнем. Переход на индийские и европейские платформы (ВТС с Францией, участвующей в разработке индийских образцов ВиВТ) свидетельствует о глубокой диверсификации импорта ВиВТ и снижении зависимости от российских поставщиков. Номенклатура закупаемых средств ПВО и артиллерии интегрируется в национальную цифровую систему управления и контроля.

Справка ЦАМТО:

РСЗО "Пинака": Контракт на сумму 245,4 млн. долл. (подписан 29 сентября 2022 года), включает 4 батареи (6 пусковых установок, транспортно-заряжающие машины, машины управления и РЛС артиллерийской разведки). Поставка пусковых установок начата в июле 2023 года и полностью завершена к ноябрю 2024 года. В январе 2026 года Индия начала отгрузку первой партии управляемых (корректируемых) ракет для данных систем;

ЗРК "Акаш": Общая стоимость оценивается в 600-720 млн. долл. (поставка 15 пусковых установок комплекса "Акаш" в течение нескольких лет). Первая партия (батарея) отгружена в ноябре 2024 года, вторая – в июле 2025 года.

155-мм/52 орудие "Траян": официально подтвержден заказ на 6 ед. (цена за единицу оценивается в 1,4-1,6 млн. долл.) в рамках первой пробной партии (февраль 2024 года). Ожидается опцион на закупку еще 24-30 ед. по результатам опытной эксплуатации в горной местности;

155-мм/52 орудие ATAGS: заказано 90 ед. ATAGS на сумму 155,5 млн. долл. Поставка осуществляется поэтапно в течение 3 лет (с 2023 по 2025 гг.). Первая партия из 6 ед. прошла испытания в высокогорных условиях Армении в августе 2023 года.

