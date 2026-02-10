Во Франции спустили на воду первый патрульный корабль нового поколения

На верфи PIRIOU в Конкарно (Бретань) спустили на воду патрульный корабль "Тролле де Прево" (Trolley de Prévaux). Как уточняет Naval News, это первый корабль класса Patrouilleur Hauturier (PH), предназначенный для ВМС Франции.

Генеральное управление Вооружений ВС Франции в общей сложности заказало семь таких кораблей океанского класса. Стороны заключили соответствующий контракт в ноябре 2023 года. Постройка первого корабля началась в мае 2024 года, а передача флоту ожидается в апреле 2027 года.

Спуск на воду патрульного корабля "Тролле де Прево", Франция C. des Déserts

Генподрядчиком программы PH стал консорциум, объединивший три французские верфи: PIRIOU, CMN (Constructions Mécaniques de Normandie) и SOCARENAM. Компания Naval Group выступает в качестве проектанта и поставщика боевых и информационно-управляющих систем.

В феврале 2025 года стартовало производство второго корабля серии "д'Эстьен д'Орв" (d'Estiennes d'Orves), в июне – третьего, названного в честь участницы французского Сопротивления Жанны Боэк.

Новые корабли длиной 92 метра и водоизмещением около 2400 тонн значительно превосходят по размерам французские патрульные корабли предыдущего поколения. Они смогут развивать скорость более 21 узла и получат автономность 30 дней при дальности плавания – около 6000 морских миль. Вместимость – 84 человека, включая экипаж и пассажиров.

Корабли оснащаются радаром NS54 4D AESA с активной фазированной антенной решеткой от Thales. Корпусной гидролокатор BlueWatcher соответствует требованиям, которые французский флот предъявляет к оснащению стратегических атомных подлодок.

Корабли вооружат 40-мм арткомплексом RAPIDFire, зенитной ракетной установкой ближнего радиуса SIMBAD и системами противодействия беспилотникам.

Патрульные корабли рассчитаны на 35 лет службы с целевым показателем готовности к эксплуатации в 300 дней в году.

Французский закон о военном планировании на 2024–2030 годы предусматривает заказ на три дополнительных корабля, в результате чего общее количество увеличится до десяти единиц, а ввод в строй последнего ожидается к 2035 году.