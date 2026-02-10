Войти
Французский инвестор решил приобрести обслуживающие флот США верфи

Antin Infrastructure Partners, частная инвестиционная компания из Франции, специализирующаяся на долгосрочных инвестициях в инфраструктуру, достигла соглашения с дочерней компанией Lone Star Funds о приобретении Vigor Marine Group – поставщика услуг по техническому обслуживанию и ремонту военных и коммерческих судов в Соединенных Штатах.

Как сообщает Naval News, компания Antin намерена расширить производственные мощности на пяти площадках Vigor Marine Group, ускорить внедрение инноваций и увеличить штат квалифицированных специалистов для удовлетворения растущего спроса.

Объект Vigor Industrial в Портленде

Vigor Industrial


Приобретение верфей Vigor продолжает курс Antin на инвестиции в инфраструктуру США после значительных вложений в транспортный, энергетический и цифровой секторы.

Компания Vigor Marine Group, базирующаяся в Портленде (штат Орегон), управляет судостроительными и производственными предприятиями в Сиэтле, Портленде, Ванкувере, Сан-Диего и Норфолке, имея шесть сухих доков и 29 причалов для обслуживания государственных и коммерческих клиентов. В 2024 году выручка компании составила почти 1 млрд долларов, а численность персонала – около 2700 человек.

Инвестиционные планы Antin направлены на модернизацию инфраструктуры и технологий на всех предприятиях, а также на разработку программ обучения персонала.

Генеральный директор Vigor Marine Group Франческо Валенте и команда менеджеров из США продолжат руководить компанией, обеспечивая преемственность в руководстве и реализацию долгосрочной стратегии Vigor.

"Antin – отличный партнер для нашего дальнейшего развития в качестве ведущего поставщика услуг по ремонту, техническому обслуживанию и модернизации судов в Соединенных Штатах, – заявил Франческо Баленте. – Antin придерживается дисциплинированного, долгосрочного подхода к инвестициям в объекты, технологии и развитие персонала. Это партнерство предоставит нам дополнительные ресурсы, необходимые для следующего шага в нашей долгосрочной стратегии".

За последние два десятилетия Vigor Marine Group значительно выросла: в период владения компанией Lone Star она объединила пять отдельных предприятий под одним брендом и инвестировала более 170 млн долларов в улучшение производственных мощностей и модернизацию технологий.

Сделка, как ожидается, будет завершена в 2026 году.

