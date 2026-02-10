Показаны кадры сброса FPV-дрона с «Герберы» над Сумами

Источник изображения: topwar.ru

В сети показаны кадры, на которых запечатлен момент сброса FPV-дрона с летевшего над Сумами беспилотника «Гербера». На снятом жителями города видео можно увидеть, как FPV-дрон отделился от используемой в качестве «матки» «Герберы», после чего, по всей видимости, продолжил полет к намеченной цели.

Ранее представители ВСУ утверждали, что многочисленные заявления жителей Сум, видевших в городской черте российские FPV-дроны, являются фейками, поскольку это якобы «физически невозможно». По словам украинских военных, виденные в Сумах дроны якобы являются БПЛА-перехватчиками ВСУ. Киевский режим призвал население Сум не поддаваться «истерическим настроениям».

Использование «Гербер» в качестве носителя FPV-дронов свидетельствует об эволюции этих беспилотников, изначально применявшихся в качестве «обманок», предназначенных для перегрузки ПВО противника во время атак «Гераней». Российские дроны беспрерывно совершенствуются, а их функционал постоянно расширяется.

В то же время украинские ресурсы сетуют, что после ограничений использования терминалов спутниковой связи Starlink ВС РФ не утратили возможности «в ручном режиме» управлять «Геранями» во время полета. Как отмечают представители Минобороны противника, российские военные управляют беспилотниками-камикадзе через Mesh-сети. Управление через Mesh-сети означает использование сети модемов на дронах, каждый из которых одновременно работает как точка передачи и ретранслятор.