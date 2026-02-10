Российский «РУС-ПЭ» заинтересовал посетителей World Defense Show

«Калашников»: Посетителей World Defense Show заинтересовал боеприпас «РУС-ПЭ»

Представленные на международной выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии российские новинки, включая управляемый барражирующий боеприпас (УББ) «РУС-ПЭ», заинтересовали посетителей. Об этом рассказал концерн «Калашников» в Telegram.

В сообщении подчеркнули, что экспертов и военных специалистов, которые посетили выставку, заинтересовали российские дроны. «В первую очередь, это новинка, УББ "РУС-ПЭ". Интерес к ней большой. По-прежнему огромным вниманием пользуется тандем всеклиматического высотного разведчика СКАТ 350М и УББ "КУБ-2Э". Отдельный интерес — к БЛА коптерного типа "Голиаф" и "Каракурт", — рассказал концерн.

УББ контейнерного размещения «РУС-ПЭ» будут выпускать в двух вариантах: с боевой частью весом 1 килограмм и двухкилограммовой боеголовкой. Беспилотник оснащен головкой самонаведения, которая позволяет поражать цели в полностью автономном режиме. Для обнаружения и идентификации целей используют алгоритмы искусственного интеллекта. Аппарат может выполнять задачи днем и ночью.

В феврале стало известно, что разведывательно-ударную систему с боеприпасами «РУС-ПЭ» успешно испытали в зоне проведения специальной военной операции.