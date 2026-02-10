В ВСУ: отключение Starlink не лишило БПЛА РФ возможности управления

Источник изображения: topwar.ru

Блокировка «российских» терминалов спутниковой связи Starlink никак не помогла Киеву, дроны-камикадзе «Герань», которые на Украине упорно называют «Шахедами», как поражали цели, так и поражают. Как заявил новый советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов, российские операторы не потеряли возможность управления беспилотниками.

По словам эксперта, несмотря на блокировку терминалов Starlink, российские «Герани» способны поражать движущиеся и небольшие цели, используя Mesh-сети. Поэтому у Киева сейчас задача — лишить лишить российские дроны доступа к этим сетям. Как подчеркнул Бескрестнов, работы очень много, нужно прикрыть и локомотивы, и подстанции от ударов «Гераней».

Мы видим, как сейчас россияне атакуют — это другая история, это управление «Шахедами» на радиомодемах, Mesh-сети, просто из России. То есть для нас, лично для меня, это вызов. И мы также будем прикрывать эту историю.

Mesh-сеть — это использование сети модемов, установленных на самих дронах. Каждый модем одновременно работает как точка передачи и ретранслятор, создавая цепь, в которой пакеты данных автоматически перенаправляются обходными путями в случае потери звена.

Ранее сообщалось, что отключение терминалов Starlink должно было лишить российские дроны возможности управления, что, в свою очередь, лишило бы их возможности наносить удары по движущимся целям.