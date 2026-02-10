В «Ростехе» сообщили об применении танков с БПЛА для поражения одиночных целей

Танки последних модификаций в зоне специальной военной операции (СВО) используются совместно с беспилотниками для высокоточного поражения одиночных целей. Об этом 9 февраля рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

«Сегодня уже танки во взаимодействии с БПЛА используются для снайперского поражения одиночных малоразмерных целей», — приводятся его слова в Telegram-канала госкорпорации.

Оздоев также сообщил, что на фронте неуклонно растет присутствие новейшей и модернизированной техники — танков Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ. Концерн «Уралвагонзавод» нарастил выпуск танков в разы, и машины постоянно дорабатываются с учетом боевого опыта.

По словам главы «Ростеха», выстроена эффективная система эвакуации и ремонта, позволяющая быстро возвращать поврежденные танки в строй, что гарантирует непрерывное наличие техники на передовой.

В этот же день Оздоев рассказал, что производители танков в США внедряют на свои модели Abrams российские наработки по защите машин. Он добавил, что американские производители военной техники будут использовать и другие разработки России.