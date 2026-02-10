Войти
"Высокоточные комплексы" представили в Саудовской Аравии свои новейшие решения в области ПВО

Боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1М" на автомобильном шасси КамАЗ-53958 (8х8) с бронекабиной
Боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1М" на автомобильном шасси КамАЗ-53958 (8х8) с бронекабиной.
Источник изображения: АО "Рособоронэкспорт"

ЦАМТО, 9 февраля. АО "НПО "Высокоточные комплексы" (входит в Госкорпорацию "Ростех") представило свои новейшие решения в области ПВО на Всемирной выставке оборонной промышленности (World Defense Show 2026) в Эр-Рияде (8-12 февраля).

Экспозиция сфокусирована на востребованных системах, предназначенных для противодействия широкому спектру современных воздушных угроз. Среди экспонатов – комплекс наблюдения за воздушным пространством, предназначенный для обнаружения и отслеживания целей (включая БЛА и крылатые ракеты), с возможностью идентификации низковысотных объектов, движущихся со скоростью от 10 м/с. Система обеспечивает раннее предупреждение и точное определение местоположения цели в сложных оперативных условиях.

На выставке также представлены зенитные ракетные комплексы малой дальности семейства "Панцирь", предназначенные для защиты военных и гражданских объектов. На выставке демонстрируются "Панцирь-С1М", морской "Панцирь-МЕ" и "Панцирь-СМД-Е", а также полный спектр управляемых ракет класса "земля-воздух", разработанных для данной платформы, включая миниатюрные перехватчики.

Презентация ЗРПК "Панцирь-С1М" на территории Саудовской Аравии осуществляется на фоне реализации крупного межправительственного контракта по линии ВТС России с Саудовской Аравией.

Согласно имеющимся данным, заказ Эр-Рияда включает 39 боевых машин ЗРПК "Панцирь-С1М" (на шасси КамАЗ-53958 8х8), 10 мобильных командных пунктов, 6 машин радиокомандной связи, 20 транспортно-заряжающих машин, сотни единиц зенитных управляемых ракет типа 57E6M-E, несколько десятков тысяч артиллерийских боеприпасов.

Помимо основной техники, Саудовская Аравия также заказала комплекс вспомогательных машин для обеспечения жизненного цикла системы: 7 ремонтно-эвакуационных машин, 7 топливозаправщиков, 7 транспортно-складских машин, тренировочные комплексы и тренажеры для подготовки личного состава, включая трехэтапный курс обучения.

Общая стоимость сделки оценивается в 2,2 млрд. евро (заключена в евро). Контракт был подписан 8 апреля 2021 года и рассчитан на 58 месяцев (до начала 2026 года). Договор предусматривал поэтапную реализацию опциона по организации системы ТОиР на территории заказчика. Авансовый платеж в размере 326 млн. евро (15% от суммы) был осуществлен в августе 2021 года. Первые поставки техники заказчику были зафиксированы в конце 2023 года.

Сообщается, что российская сторона представила Саудовской Аравии три проекта дополнительных соглашений, предусматривающих строительство сервисных центров и завода по производству "Панцирей" и боеприпасов в Джидде со значительной степенью локализации. Однако подтверждения подписания этих соглашений пока нет, как и информации о завершении самого контракта согласно графику.

Как отметили в "Ростехе", ЗРПК "Панцирь" имеет подтвержденный опыт эксплуатации, включая уничтожение ракет ATACMS, поражение малозаметных крылатых ракет Storm Shadow и успешный перехват противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM. ГК "Ростех" позиционирует эту систему как наиболее широко используемое в мире решение для противовоздушной обороны.

На выставке также представлен ПЗРК "Верба", предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, БЛА и крылатых ракет, сохраняющий свою эффективность даже при сильном оптическом подавлении. Для повышения мобильности предназначена пусковая установка "Джигит", которая может быть развернута за три минуты и использована для запуска двух ракет "Верба" или "Игла" со стационарных, установленных на транспортных средствах или переносных платформ.

