Войти
ЦАМТО

Новейший пилотажно-навигационный комплекс для УТС-800 успешно прошел предварительные испытания

153
0
0
Самолет УТС-800
Самолет УТС-800.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ ТАСС

ЦАМТО, 9 февраля. Новейший пилотажно-навигационный комплекс для учебно-тренировочного самолета УТС-800 успешно прошел предварительные испытания.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщила официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) в рамках выставки World Defense Show-2026 в Эр-Рияде.

В рамках объединенной российской экспозиции с 8 по 12 февраля впервые в Саудовской Аравии представлены учебно-тренировочный самолет УТС-800 и экспортный беспилотный летательный аппарат "Форпост-РЭ".

"Важное конкурентное преимущество российского комплекса – возможность модернизации и адаптации под индивидуальные требования заказчика. Предварительные испытания пилотажно-навигационного комплекса ПНК-800 завершены, конструкторской документации присвоена "литера О". Сейчас проходят межведомственные испытания", – сообщила представитель УЗГА.

ПНК-800 – это "мозг" самолета УТС-800, важнейшая часть бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО). Он собирает и обрабатывает все данные от различных систем самолета, выводя их в удобной для пилотов форме. Комплекс включает в себя индикатор лобового стекла, многофункциональные индикаторы, выполняющие, в том числе функции бортовых вычислителей, а также программное обеспечение разработки УЗГА.

Пилотажно-навигационный комплекс обладает широкими функциональными возможностями: отображение ключевых параметров полета и навигации, мониторинг состояния воздушного судна, решение задач самолетовождения, а также обеспечение тренажных режимов.

Как напоминает агентство, учебно-тренировочный самолет УТС-800 – первый российский самолет с турбовинтовым двигателем для первоначальной летной подготовки, профессионального отбора и профессиональной ориентации летчиков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 02:28
  • 14122
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 00:08
  • 0
Комментарий к ""Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО"
  • 09.02 21:41
  • 0
Комментарий к "В США заявили о ненависти НАТО к российским бомбардировщикам Ту-160М"
  • 09.02 18:25
  • 8
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 09.02 17:37
  • 122
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 09.02 16:42
  • 3
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 09.02 16:24
  • 1
Константин Феоктистов: единственный в СССР беспартийный космонавт
  • 09.02 14:32
  • 1
Европа готовится к сближению с Владимиром Путиным (Foreign Policy, США)
  • 09.02 06:23
  • 0
О роли ТЯО в гипотетической войне - в том числе, с учетом планов СА 80-ых.
  • 09.02 05:42
  • 1
Ростех представит в Эр-Рияде комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 09.02 04:51
  • 2
Раскрыты главные различия российских «Сармы» и «Торнадо-С»
  • 09.02 04:13
  • 2
В США российский Т-14 «Армата» сочли жертвой и тупиком в развитии
  • 09.02 04:06
  • 1
"Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО
  • 09.02 03:49
  • 0
Насколько эффективны западные ВВС и ВМФ для войны Запада против России?
  • 09.02 02:29
  • 3
Глава РАН Красников сообщил о развитии «роев» БПЛА в России