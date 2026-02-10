Новейший пилотажно-навигационный комплекс для УТС-800 успешно прошел предварительные испытания

ЦАМТО, 9 февраля. Новейший пилотажно-навигационный комплекс для учебно-тренировочного самолета УТС-800 успешно прошел предварительные испытания.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщила официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) в рамках выставки World Defense Show-2026 в Эр-Рияде.

В рамках объединенной российской экспозиции с 8 по 12 февраля впервые в Саудовской Аравии представлены учебно-тренировочный самолет УТС-800 и экспортный беспилотный летательный аппарат "Форпост-РЭ".

"Важное конкурентное преимущество российского комплекса – возможность модернизации и адаптации под индивидуальные требования заказчика. Предварительные испытания пилотажно-навигационного комплекса ПНК-800 завершены, конструкторской документации присвоена "литера О". Сейчас проходят межведомственные испытания", – сообщила представитель УЗГА.

ПНК-800 – это "мозг" самолета УТС-800, важнейшая часть бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО). Он собирает и обрабатывает все данные от различных систем самолета, выводя их в удобной для пилотов форме. Комплекс включает в себя индикатор лобового стекла, многофункциональные индикаторы, выполняющие, в том числе функции бортовых вычислителей, а также программное обеспечение разработки УЗГА.

Пилотажно-навигационный комплекс обладает широкими функциональными возможностями: отображение ключевых параметров полета и навигации, мониторинг состояния воздушного судна, решение задач самолетовождения, а также обеспечение тренажных режимов.

Как напоминает агентство, учебно-тренировочный самолет УТС-800 – первый российский самолет с турбовинтовым двигателем для первоначальной летной подготовки, профессионального отбора и профессиональной ориентации летчиков.