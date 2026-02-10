ВВС Алжира приступили к эксплуатации первых истребителей Су-57Э

ЦАМТО, 9 февраля. В алжирском сегменте профильных медиаресурсов опубликованы первые видеоматериалы, фиксирующие полет многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э в воздушном пространстве Алжира.

Сообщается, что выполнение полетного задания осуществлялось в составе смешанной пары с истребителем Су-35Э, также поставленным в рамках реализации текущих контрактов по линии ВТС с Алжиром. Данная визуальная фиксация является первым документальным подтверждением оперативной готовности и нахождения обоих типов самолетов на территории страны-заказчика и их интеграции в состав национальных ВВС.

Напомним, что генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Госкорпорацию "Ростех") Вадим Бадеха в эфире "Первого канала" 18 декабря 2025 года официально подтвердил выполнение обязательств по поставке первых двух единиц Су-57Э по экспортному контракту.

"Первые два самолета наш зарубежный заказчик уже получил. Они приступили к несению боевого дежурства, демонстрируют свои лучшие качества. Наш заказчик доволен", – заявил В.Бадеха, не уточнив страну-импортера.

Справка ЦАМТО:

Впервые информация о планируемой закупке ВВС Алжира 14 истребителей Су-57Э, 14 Су-35 и 14 фронтовых бомбардировщиков Су-34 появилась в 2019 году в ходе визита алжирской делегации на авиасалон МАКС-2019. Позднее сообщалось, что речь идет о приобретении партии из 12 истребителей Су-57Э с возможностью увеличения заказа по опциону до 24 самолетов.

Факт подписания первого контракта на экспортную модификацию российского истребителя пятого поколения Су-57Э был официально подтвержден генеральным директором "Рособоронэкспорта" Александром Михеевым 13 ноября 2024 года в ходе авиасалона Airshow China в китайском городе Чжухай (южная провинция Гуандун).

На XV международной выставке авиакосмической техники Aero India 2025 в Бангалоре 10 февраля 2025 года глава "Рособоронэкспорта" также подтвердил, что заказчик получит первый самолет и начнет его эксплуатацию уже в текущем году.

Согласно сообщениям алжирских национальных СМИ, в 2025 году ожидалась поставка шести единиц Су-57Э, в 2026 году – партия еще из шести машин, и в 2027 году – финальные 2 ед. (всего 14 самолетов – штатная численность эскадрильи алжирских ВВС).

К началу 2025 года алжирские пилоты приступили к прохождению программы обучения на базе российских учебных центров. Основным местом дислокации и проведения испытательных полетов определена авиабаза "Айн-Уссера", где завершено строительство специализированных ангаров для защиты радиопоглощающего покрытия. Алжирская сторона создала автономную систему технического обслуживания и ремонта, минимизирующую зависимость от внешних каналов логистики. В составе ВВС Алжира Су-57Э рассматривается как прямая замена выведенным из эксплуатации в 2022 году перехватчикам МиГ-25ПД.

США продолжают планомерно и целенаправленно всячески препятствовать российскому военному экспорту, используя жесткую санкционную политику. В начале февраля Госдепартамент США официально подтвердил начало процедуры изучения контракта на поставку Су-57Э в Алжир на предмет соответствия положениям раздела 231 закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Данный раздел предусматривает введение ограничительных мер в отношении государств, осуществляющих "значительные транзакции" в сфере ВТС с российским оборонно-промышленным комплексом и разведывательными структурами.