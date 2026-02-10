Российские военнослужащие рассказали об уничтожении танка Abrams в зоне СВО

Военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как с помощью корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» уничтожили танк Abrams американского производства в зоне специальной военной операции (СВО). Соответствующие кадры 9 февраля публикуют «Известия».

«Краснополь» предназначен для таких более важных целей. Как-то было, что «птичники» (операторы беспилотников. — Ред.) обнаружили Abrams замаскированный. Нам поступила команда к бою. Всё подготовили, сделали один выстрел. <...> После этого «птичники» поделились картинкой, что всё сгорело», — рассказал младший сержант, командир орудия Владимир Львов.

Такими же боеприпасами наносились удары по сладам противника. В момент удара по зданию происходит масштабная детонация, поскольку взрывается не только наносящий удар снаряд, но и средства поражения, которые враг хранил в помещении.

«Специальные заряды есть: уменьшенные, полные и дальнобойные. Вот дальнобойные на 27 км [применяются]», — перечислил младший сержант корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину.

В Минобороны России 7 февраля рассказали, что подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Чугуновка Харьковской области. Общие потери противника на этом направлении составили свыше 210 боевиков, две бронемашины, 10 автомобилей и пять артиллерийских орудий, уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.