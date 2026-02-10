Войти
Известия.ru

Российские военнослужащие рассказали об уничтожении танка Abrams в зоне СВО

162
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как с помощью корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» уничтожили танк Abrams американского производства в зоне специальной военной операции (СВО). Соответствующие кадры 9 февраля публикуют «Известия».


«Краснополь» предназначен для таких более важных целей. Как-то было, что «птичники» (операторы беспилотников. — Ред.) обнаружили Abrams замаскированный. Нам поступила команда к бою. Всё подготовили, сделали один выстрел. <...> После этого «птичники» поделились картинкой, что всё сгорело», — рассказал младший сержант, командир орудия Владимир Львов.

Такими же боеприпасами наносились удары по сладам противника. В момент удара по зданию происходит масштабная детонация, поскольку взрывается не только наносящий удар снаряд, но и средства поражения, которые враг хранил в помещении.

«Специальные заряды есть: уменьшенные, полные и дальнобойные. Вот дальнобойные на 27 км [применяются]», — перечислил младший сержант корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину.

В Минобороны России 7 февраля рассказали, что подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Чугуновка Харьковской области. Общие потери противника на этом направлении составили свыше 210 боевиков, две бронемашины, 10 автомобилей и пять артиллерийских орудий, уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Краснополь
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 02:28
  • 14122
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 00:08
  • 0
Комментарий к ""Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО"
  • 09.02 21:41
  • 0
Комментарий к "В США заявили о ненависти НАТО к российским бомбардировщикам Ту-160М"
  • 09.02 18:25
  • 8
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 09.02 17:37
  • 122
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 09.02 16:42
  • 3
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 09.02 16:24
  • 1
Константин Феоктистов: единственный в СССР беспартийный космонавт
  • 09.02 14:32
  • 1
Европа готовится к сближению с Владимиром Путиным (Foreign Policy, США)
  • 09.02 06:23
  • 0
О роли ТЯО в гипотетической войне - в том числе, с учетом планов СА 80-ых.
  • 09.02 05:42
  • 1
Ростех представит в Эр-Рияде комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 09.02 04:51
  • 2
Раскрыты главные различия российских «Сармы» и «Торнадо-С»
  • 09.02 04:13
  • 2
В США российский Т-14 «Армата» сочли жертвой и тупиком в развитии
  • 09.02 04:06
  • 1
"Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО
  • 09.02 03:49
  • 0
Насколько эффективны западные ВВС и ВМФ для войны Запада против России?
  • 09.02 02:29
  • 3
Глава РАН Красников сообщил о развитии «роев» БПЛА в России