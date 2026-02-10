«Ростех» сообщил о внедрении российских технологий в танки США

«Ростех»: американские производители танков Abrams внедряют наработки России

Производители танков в США внедряют на свои модели Abrams российские наработки по защите машин. Об этом 9 февраля рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

«Те же американцы сегодня фактически берут наши придумки и внедряют у себя на Abrams, включая всеракурсную динамическую защиту и меры по снижению заметности боевой техники. Смотрят и в сторону снижения боевой массы своих танков для придания им большей динамичности на поле боя», — сказал он в беседе с ТАСС.

Оздоев добавил, что американские производители военной техники будут использовать и другие разработки России.

По словам представителя «Ростеха», вся история танкостроения — это история эволюции, когда одна технология сменяет другую. Оздоев привел в пример британский танк Mark I, который в начале XX века считался прорывом, а также советский Т-34, ставший заменой легких танков 1930-х годов.

Накануне Россия на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде впервые представила реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма», уже применяемую в зоне спецоперации (СВО). Система проходит апробацию в войсках, оснащена автоматизированной системой управления огнем и способна применять как неуправляемые, так и высокоточные боеприпасы. Первые экспортные контракты могут быть заключены в конце 2026 или первой половине 2027 года.