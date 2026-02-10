Войти
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения

Взлет истребителя Су-57 ВКС России
Взлет истребителя Су-57 ВКС России.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 9 февраля. Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех изготовила и передала Минобороны России крупную партию самолетов Су-57 в новом техническом облике. Машины получили обновленные бортовые системы и комплекс вооружения.

Самолеты пятого поколения были приняты техническим составом и прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики Министерства обороны протестировали машины в различных режимах работы.

"Наши авиазаводы четко и в срок выполняют стоящие перед ними задачи по поставкам техники в войска. При этом мы не просто штампуем самолеты, идет постоянное развитие машин с учетом потребностей заказчика и реальных боевых условий применения. Су-57 – грозное оружие, доказавшее свою эффективность на передовой. На его счету множество пораженных целей. Комплекс пятого поколения может применяться в условиях работы даже самых продвинутых систем ПВО со стороны противника. Сегодня мы передали в войска машины, которые стали еще мощнее", – отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке.

"Для реализации целевых задач, поставленных Министерством обороны Российской Федерации по поставкам в войска особо востребованных образцов вооружения и военной техники, экипажами Воздушно-космических сил выполнена приемка самолетов Су-57 в новом техническом облике. Благодарю представителей завода и всех работников Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха, кто участвовал в создании, сборке и подготовке авиационной техники, за их профессионализм. Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов. Перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения", – отметил летчик Су-57 Воздушно-космических сил России.

"Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 – лучший самолет в своем классе, но мы не останавливаемся на достигнутом. Истребитель прошел огромную эволюцию и сегодня продолжает совершенствоваться – наращиваются возможности вооружения и систем самолета. Сегодня это позволяет решать важнейшие задачи, демонстрируя эффективность и отличные маневренные и боевые качества", – заявил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
