Россия рассчитывает в ближайшее время подписать контракты на экспорт Як-130М

ЦАМТО, 9 февраля. Россия рассчитывает в ближайшее время подписать контракты на экспорт учебно-боевых самолетов Як-130М (позиционируется как легкий штурмовик).

Об этом агентству "РИА Новости" заявил 8 февраля представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в преддверии выставки World Defense Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее самолеты Як-130 были закуплены ВВС Мьянмы, Лаоса, Бангладеш, Вьетнама и других стран.

"Российская авиационная техника вызывает стабильный интерес у стран Юго-Восточной Азии. Ведем активный диалог по самолетам Як-130М с инозаказчиками, имеющими опыт эксплуатации учебно-боевых самолетов Як-130. Рассчитываем в ближайшее время выйти на подписание соответствующих контрактов", – сказал представитель ФСВТС.

Ранее генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "РИА Новости", что емкость рынка на модернизированный Як-130М составляет около 40 самолетов, уже ведутся консультации с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.