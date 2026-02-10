Войти
ЦАМТО

Россия рассчитывает в ближайшее время подписать контракты на экспорт Як-130М

142
0
0
Як-130М
Як-130М.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

ЦАМТО, 9 февраля. Россия рассчитывает в ближайшее время подписать контракты на экспорт учебно-боевых самолетов Як-130М (позиционируется как легкий штурмовик).

Об этом агентству "РИА Новости" заявил 8 февраля представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в преддверии выставки World Defense Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее самолеты Як-130 были закуплены ВВС Мьянмы, Лаоса, Бангладеш, Вьетнама и других стран.

"Российская авиационная техника вызывает стабильный интерес у стран Юго-Восточной Азии. Ведем активный диалог по самолетам Як-130М с инозаказчиками, имеющими опыт эксплуатации учебно-боевых самолетов Як-130. Рассчитываем в ближайшее время выйти на подписание соответствующих контрактов", – сказал представитель ФСВТС.

Ранее генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "РИА Новости", что емкость рынка на модернизированный Як-130М составляет около 40 самолетов, уже ведутся консультации с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бангладеш
Вьетнам
Лаос
Мьянма
Россия
Продукция
Як-130
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 02:28
  • 14122
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 00:08
  • 0
Комментарий к ""Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО"
  • 09.02 21:41
  • 0
Комментарий к "В США заявили о ненависти НАТО к российским бомбардировщикам Ту-160М"
  • 09.02 18:25
  • 8
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 09.02 17:37
  • 122
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 09.02 16:42
  • 3
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 09.02 16:24
  • 1
Константин Феоктистов: единственный в СССР беспартийный космонавт
  • 09.02 14:32
  • 1
Европа готовится к сближению с Владимиром Путиным (Foreign Policy, США)
  • 09.02 06:23
  • 0
О роли ТЯО в гипотетической войне - в том числе, с учетом планов СА 80-ых.
  • 09.02 05:42
  • 1
Ростех представит в Эр-Рияде комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 09.02 04:51
  • 2
Раскрыты главные различия российских «Сармы» и «Торнадо-С»
  • 09.02 04:13
  • 2
В США российский Т-14 «Армата» сочли жертвой и тупиком в развитии
  • 09.02 04:06
  • 1
"Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО
  • 09.02 03:49
  • 0
Насколько эффективны западные ВВС и ВМФ для войны Запада против России?
  • 09.02 02:29
  • 3
Глава РАН Красников сообщил о развитии «роев» БПЛА в России