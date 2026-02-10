Войти
ЦАМТО

ВС Эстонии получат немецкие ЗРК IRIS-T уже в этом году

139
0
0
Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /

ЦАМТО, 9 февраля. Вооруженные силы Эстонии уже в этом году получат ЗРК средней дальности IRIS-T, сообщает телерадиокомпания ERR.

"На вооружение Сил обороны Эстонии в текущем году поступят зенитные ракетные комплексы средней дальности IRIS-T немецкого производства", – цитирует "РИА Новости" сообщение ERR.

Помимо ЗРК IRIS-T, Эстония получит дополнительные ПЗРК Piorun польского производства, новые самоходные артиллерийские установки K9 Thunder южнокорейского производства, а также дополнительные французские артиллерийские установки CAESAR.

Как сообщает ERR, оборонные расходы Эстонии в 2026 году запланированы на уровне 2,4 млрд. евро, или 5,4% ВВП. В эстонском Министерстве обороны отметили, что эта сумма почти в четыре раза превышает показатель 2021 года. В 2026-2029 годах 37% оборонного бюджета пойдет на закупки вооружений, еще 25% – на боеприпасы.

Справка ЦАМТО

В 2023 году эстонское Минобороны заказало у немецкой Diehl Defense три батареи ЗРК средней дальности IRIS-T SLM. Стоимость контракта составила 400 млн. евро, поставки планировалось начать в 2025 году.

Покупка IRIS-T должна обеспечить эффективную и комплексную защиту от воздушных угроз на средней дальности, а также совместимость с системами НАТО. Как заявлено, ЗРК IRIS-T позволяют поражать самолеты и БЛА на дальностях до 40 км и высотах до 20 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Эстония
Южная Корея
Продукция
CAESAR САУ
K9 Thunder
ORKAN
Проекты
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 02:28
  • 14122
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 00:08
  • 0
Комментарий к ""Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО"
  • 09.02 21:41
  • 0
Комментарий к "В США заявили о ненависти НАТО к российским бомбардировщикам Ту-160М"
  • 09.02 18:25
  • 8
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 09.02 17:37
  • 122
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 09.02 16:42
  • 3
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 09.02 16:24
  • 1
Константин Феоктистов: единственный в СССР беспартийный космонавт
  • 09.02 14:32
  • 1
Европа готовится к сближению с Владимиром Путиным (Foreign Policy, США)
  • 09.02 06:23
  • 0
О роли ТЯО в гипотетической войне - в том числе, с учетом планов СА 80-ых.
  • 09.02 05:42
  • 1
Ростех представит в Эр-Рияде комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 09.02 04:51
  • 2
Раскрыты главные различия российских «Сармы» и «Торнадо-С»
  • 09.02 04:13
  • 2
В США российский Т-14 «Армата» сочли жертвой и тупиком в развитии
  • 09.02 04:06
  • 1
"Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО
  • 09.02 03:49
  • 0
Насколько эффективны западные ВВС и ВМФ для войны Запада против России?
  • 09.02 02:29
  • 3
Глава РАН Красников сообщил о развитии «роев» БПЛА в России