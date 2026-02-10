ВС Эстонии получат немецкие ЗРК IRIS-T уже в этом году

ЦАМТО, 9 февраля. Вооруженные силы Эстонии уже в этом году получат ЗРК средней дальности IRIS-T, сообщает телерадиокомпания ERR.

"На вооружение Сил обороны Эстонии в текущем году поступят зенитные ракетные комплексы средней дальности IRIS-T немецкого производства", – цитирует "РИА Новости" сообщение ERR.

Помимо ЗРК IRIS-T, Эстония получит дополнительные ПЗРК Piorun польского производства, новые самоходные артиллерийские установки K9 Thunder южнокорейского производства, а также дополнительные французские артиллерийские установки CAESAR.

Как сообщает ERR, оборонные расходы Эстонии в 2026 году запланированы на уровне 2,4 млрд. евро, или 5,4% ВВП. В эстонском Министерстве обороны отметили, что эта сумма почти в четыре раза превышает показатель 2021 года. В 2026-2029 годах 37% оборонного бюджета пойдет на закупки вооружений, еще 25% – на боеприпасы.

Справка ЦАМТО

В 2023 году эстонское Минобороны заказало у немецкой Diehl Defense три батареи ЗРК средней дальности IRIS-T SLM. Стоимость контракта составила 400 млн. евро, поставки планировалось начать в 2025 году.

Покупка IRIS-T должна обеспечить эффективную и комплексную защиту от воздушных угроз на средней дальности, а также совместимость с системами НАТО. Как заявлено, ЗРК IRIS-T позволяют поражать самолеты и БЛА на дальностях до 40 км и высотах до 20 км.