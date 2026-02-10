"Ростех" передал Минобороны партию Су-57 с новым комплексом вооружения

Истребитель Су-57 совершает первый полет с двигателем пятого поколения в Жуковском.

"Ростех" передал Минобороны партию истребителей Су-57 в обновленном облике

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация поставила в российские войска крупную партию истребителей пятого поколения Су-57 в обновлённом облике с новыми бортовыми системами и комплексом вооружения, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорации "Ростех" изготовила и передала Минобороны России крупную партию самолетов Су-57 в новом техническом облике. Машины получили обновленные бортовые системы и комплекс вооружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты пятого поколения были приняты техническим составом и прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики министерства обороны протестировали машины в различных режимах работы.

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, слова которого приводит пресс-служба, подчеркнул, что авиазаводы госкорпорации чётко и в срок выполняют стоящие перед ними задачи по поставкам техники в войска. При этом они не просто "штампуют" самолёты, а постоянно обновляют их с учётом потребностей заказчика и реальных боевых условий применения.

"Су-57 - грозное оружие, доказавшее свою эффективность на передовой. На его счету множество пораженных целей. Комплекс пятого поколения может применяться в условиях работы даже самых продвинутых систем ПВО со стороны противника. Сегодня мы передали в войска машины, которые стали еще мощнее и опаснее", - сказал Чемезов.

Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке.