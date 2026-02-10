Франция и Украина договорились о производстве БЛА

ЦАМТО, 9 февраля. Франция и Украина договорились о совместном производстве беспилотников, заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен.

К.Вотрен посетила Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

"Я подписала со своим коллегой письмо о намерениях по совместной разработке и производству инновационных решений для обороны, в частности в сфере дронов и обработки данных", – цитирует "РИА Новости" К.Вотрен.

К.Вотрен добавила, что совместная инициатива в рамках программы Brave 1 "заработает в скором времени".