Австралия: Арендуя порт Дарвин, Китай использует торговлю как оружие

Источник изображения: topwar.ru

Австралийские власти заявили о рассмотрении вариантов расторжения договора с Китаем относительно аренды порта Дарвин.

Договор этот был подписан австралийцами с китайской компанией Landbridge Group сроком на 99 лет. Когда подписывали (а было это 10 лет назад), ничего предосудительного в сотрудничестве не видели, а теперь, когда Китай вложил сотни миллионов долларов, спохватились.

Официальная Канберра:

Договор подписывался правительством Северной территории, к которой Дарвин относится. Но сегодня это не отражает геополитическую ситуацию. Такая аренда не входит в круг стратегических интересов Австралии.

На такие заявления отреагировал китайский посол в Канберре Сяо Цянь:

Если произойдёт что-то такое, что будет представлять собой силовое решение при расторжении договора о долгосрочной аренде, то мы будем вынуждены принять меры по защите интересов китайского бизнеса.

Тем временем в китайской прессе пишут о том, что Австралия с подачи США в последнее время оказалась охвачена «синофобией». Отмечается, что в 2015 году договор об аренде порта Дарвин на срок в 99 лет подписывался при согласовании с австралийским министерством обороны. Никаких «угроз национальной безопасности» тогда выявлено не было:

Их не было выявлено по той причине, что их нет и быть не может. Этот проект выгоден и КНР, и самой Австралии. Он привлекает крупные инвестиции, повышая грузооборот австралийского порта.

Австралийская пресса, используя термины, которые обычно применяют те или иные страны так называемого коллективного Запада, пишет, что «Китай, арендуя порт Дарвин, использует торговлю как оружие»:

Китай использует инфраструктуру порта, оказывает давление. В условиях напряжённости в Южно-Китайском море и в вопросе Тайваня это неприемлемо.

Дарвин расположен на важных морских путях. Там же располагается крупная военная база Австралии. В Канберре считают, что Китай «занимается разведкой военной базы, используя возможности в рамках договора аренды порта».

Источник изображения: topwar.ru

Австралийская пресса:

Доступ иностранцев к критически важной инфраструктуре, особенно к объектам, имеющим потенциальное военное значение, неприемлем. У Китая есть своё суверенное право на это, у Австралии – своё.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Китай
США
Тайвань
