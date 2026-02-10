Посол Беляев: на сделку по поставке Киеву шведских истребителей Gripen нет денег

ЦАМТО, 9 февраля. Сделка по поставке Киеву 150 шведских истребителей Gripen маловероятна – на нее нет денег ни у Украины, ни у Швеции, ни у ЕС, заявил в интервью "РИА Новости" посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский в октябре 2025 года подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже новейших шведских истребителей Gripen E Украине. По словам шведского премьера, речь идет о 100-150 самолетах, поставка первой партии возможна через три года после подписания контракта.

"Денег на реализацию проекта по закупке шведских истребителей для Украины нет и у Швеции. На пути к реализации этой потенциальной сделки так много препятствий и неопределенностей, что всерьез говорить о ее скором переходе в практическую плоскость явно не приходится", – сказал глава дипмиссии.

Посол добавил, что переход на шведскую платформу с учетом инвестиций в вооружение, инфраструктуру и обучение пилотов обойдется Киеву в десятки миллиардов долларов.

"Без масштабного и устойчивого внешнего финансирования это просто невозможно. При этом ни ЕС, ни отдельные страны-доноры, включая Швецию, не готовы взять на себя обязательства по оплате данной сделки. Отсюда – маниакальное стремление Стокгольма использовать для оплаты Gripen для Украины замороженные в Европе российские активы. Но реализовать эту мошенническую схему пока не получается", – сказал С.Беляев.

По словам главы дипмиссии, другие факторы, снижающие вероятность осуществления сделки – ограниченные производственные мощности компании Saab, выпускающей эти самолета, а также параллельный интерес Киева к французским истребителям Rafale.

"Все эти факторы позволяют классифицировать декларацию о намерениях по Gripen скорее как политический сигнал Стокгольма о готовности поддерживать режим Зеленского до бесконечности, нежели чем детально проработанные договоренности о шведском участии в модернизации украинских ВВС", – заключил посол.