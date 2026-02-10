Войти
Швеция с начала СВО передала Киеву помощь на 9 млрд. долларов

Флаг Швеции
Флаг Швеции.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Christian Holmér

ЦАМТО, 9 февраля. Швеция с начала СВО передала Украине военную помощь на сумму 9 млрд. долл., в 2026-2027 гг. королевство собирается выделить Киеву еще 8 млрд. долл. на закупки вооружений для Украины, финансирование ее ВПК и другую помощь.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

"По официальным данным, общая сумма шведских вложений в Украину с начала СВО по состоянию на конец 2025 года оценивается в 11 млрд. долл. (из них только военной помощи на 9 млрд. долл.)", – сказал глава дипмиссии.

С.Беляев добавил, что шведские власти уже анонсировали порядка 8 млрд. долл. в 2026-2027 годах на прямые закупки и совместное производство вооружений и военной техники, международное оказание помощи Украине и софинансирование украинского ВПК.

"Швеция входит в состав восьми действующих коалиций помощи Украине, оказывающих содействие в разминировании, киберзащите, поставках самолетов, систем ПВО, беспилотников, средств РЭБ, РЛС и боеприпасов", – напомнил посол.

По словам главы дипмиссии, в финансовом плане Стокгольм входит в число крупнейших европейских спонсоров киевского режима. Посол добавил, что шведское правительство регулярно направляет средства в международные фонды поддержки Киева, оказывает боевикам ВСУ помощь в подготовке пилотов, операторов дронов, членов экипажей шведской военной техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Швеция
Проекты
БПЛА
