Войти
РИА Новости

Летчик рассказал о возможностях нового технического облика Су-57

163
0
0
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Су-57 в новом техническом облике смогут применять новые средства поражения

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Истребители пятого поколения Су-57 в новом техническом облике смогут решать большее количество задач и применять новые средства поражения, сообщил летчик Су-57 Воздушно-космических сил России.

ОАК поставила в российские войска крупную партию Су-57 в новом облике с обновлёнными бортовыми системами и комплексом вооружения.

"Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов. Перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения", - приводит слова лётчика пресс-служба "Ростеха".

Он подчеркнул, что для реализации целевых задач, поставленных министерством обороны РФ по поставкам в войска особо востребованных образцов вооружения и военной техники, экипажи ВКС выполнили приёмку самолетов Су-57 в новом техническом облике.

"Благодарю представителей завода и всех работников Объединенной авиастроительной корпорации "Ростеха", кто участвовал в создании, сборке и подготовке авиационной техники, за их профессионализм. Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции", - отметил летчик.

Гендиректор ОАК Вадим Бадеха, в свою очередь, назвал самолет лучшим в своём классе. По его словам, истребитель уже прошёл огромную эволюцию и продолжает совершенствоваться.

"Наращиваются возможности вооружения и систем самолета. Сегодня это позволяет решать важнейшие задачи, демонстрируя эффективность и отличные маневренные и боевые качества", - приводит слова Бадехи пресс-служба "Ростеха".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
ОАК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 02:28
  • 14122
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 00:08
  • 0
Комментарий к ""Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО"
  • 09.02 21:41
  • 0
Комментарий к "В США заявили о ненависти НАТО к российским бомбардировщикам Ту-160М"
  • 09.02 18:25
  • 8
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 09.02 17:37
  • 122
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 09.02 16:42
  • 3
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 09.02 16:24
  • 1
Константин Феоктистов: единственный в СССР беспартийный космонавт
  • 09.02 14:32
  • 1
Европа готовится к сближению с Владимиром Путиным (Foreign Policy, США)
  • 09.02 06:23
  • 0
О роли ТЯО в гипотетической войне - в том числе, с учетом планов СА 80-ых.
  • 09.02 05:42
  • 1
Ростех представит в Эр-Рияде комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 09.02 04:51
  • 2
Раскрыты главные различия российских «Сармы» и «Торнадо-С»
  • 09.02 04:13
  • 2
В США российский Т-14 «Армата» сочли жертвой и тупиком в развитии
  • 09.02 04:06
  • 1
"Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО
  • 09.02 03:49
  • 0
Насколько эффективны западные ВВС и ВМФ для войны Запада против России?
  • 09.02 02:29
  • 3
Глава РАН Красников сообщил о развитии «роев» БПЛА в России