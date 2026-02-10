Летчик рассказал о возможностях нового технического облика Су-57

Су-57 в новом техническом облике смогут применять новые средства поражения

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Истребители пятого поколения Су-57 в новом техническом облике смогут решать большее количество задач и применять новые средства поражения, сообщил летчик Су-57 Воздушно-космических сил России.

ОАК поставила в российские войска крупную партию Су-57 в новом облике с обновлёнными бортовыми системами и комплексом вооружения.

"Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов. Перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения", - приводит слова лётчика пресс-служба "Ростеха".

Он подчеркнул, что для реализации целевых задач, поставленных министерством обороны РФ по поставкам в войска особо востребованных образцов вооружения и военной техники, экипажи ВКС выполнили приёмку самолетов Су-57 в новом техническом облике.

"Благодарю представителей завода и всех работников Объединенной авиастроительной корпорации "Ростеха", кто участвовал в создании, сборке и подготовке авиационной техники, за их профессионализм. Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции", - отметил летчик.

Гендиректор ОАК Вадим Бадеха, в свою очередь, назвал самолет лучшим в своём классе. По его словам, истребитель уже прошёл огромную эволюцию и продолжает совершенствоваться.

"Наращиваются возможности вооружения и систем самолета. Сегодня это позволяет решать важнейшие задачи, демонстрируя эффективность и отличные маневренные и боевые качества", - приводит слова Бадехи пресс-служба "Ростеха".