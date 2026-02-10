К победе – с научным подходом

Для военного учёного и поле боя – исследовательская лаборатория

В современных условиях на одно из ведущих мест в вопросах обеспечения военной безопасности и достижения превосходства над реальным и потенциальным противником вышло научно обоснованное предвидение и на его основе – выработка наиболее перспективных направлений строительства, развития, подготовки, применения и обеспечения вооружённых сил любого развитого государства. Признанным локомотивом в данном направлении деятельности являются военно-научные органы Вооружённых Сил России. Объединяющим, координирующим и направляющим их усилия органом уже более двух столетий является Военно-научный комитет (ВНК) Вооружённых Сил РФ.

Генерал-полковник Василий Трушин. Источник: Минобороны России

О том, какие этапы прошла оте­чественная военная наука, какой вклад вносят учёные в погонах в достижение победы в специальной военной операции, в День российской науки и 214-й годовщины образования ВНК «Красной звезде» рассказал председатель Военно-научного комитета Вооружённых Сил РФ – заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-полковник Василий ТРУШИН.

– Василий Викторович, российская наука имеет богатую историю как системная деятельность в сфере поиска, разработки и внедрения научно обоснованных подходов к дальнейшему развитию государства. А когда и при каких условиях военная тематика стала специальным объектом научных исследований?

– Во все времена государственные деятели и полководцы России уделяли самое пристальное внимание вопросам воинского учения, то есть систематизации знаний о войне. Но интенсивное развитие это приобрело в петровские времена, когда Россия обзавелась регулярной армией и флотом. Вместе с их появлением неизбежно возникли вопросы: как эффективно управлять этими новыми боевыми элементами, как воюют другие государства, в каком направлении нам развиваться?

Окончательно военная наука выделилась из других отраслей научных знаний на рубеже XVIII–XIX веков, когда стало понятно: чтобы побеждать в современной войне, надо изучать действия войск и постоянно развиваться в этом направлении. Следствием этих процессов стало решение о создании при Генеральном штабе Российской императорской армии военно-научных органов. Практическое воплощение этих идей взял на себя видный военачальник Барклай-де-Толли Михаил Богданович, назначенный в 1812 году военным министром Российской империи. Именно по его предложению в феврале 1812 года указом императора Александра I при Военном министерстве был образован Военно-учёный комитет. Так фактически и началась история органов руководства военной наукой в масштабе всего Российского государства.

У истоков этой деятельности стояли талантливые военные деятели своего времени: создатель Главного штаба Его Императорского Величества генерал-фельд­маршал Пётр Михайлович Волконский, первый председатель Военно-учёного комитета генерал-лейтенант Иван Георгиевич Гогель и многие другие. Постепенно создавались научные комитеты в видах войск и службах.

История показывает, что развитие вооружений, а также совершенствование форм боевых действий всегда шли бок о бок, делая нашу армию сильнее. Естественно, это накладывало обязательства на органы военной науки, которые по своему предназначению всегда должны прогнозировать характер военных конфликтов будущего.

Серьёзной проверкой современных взглядов на развитие военной теории, применении и строительство вооружённых сил стала специальная военная операция. И результаты, достигнутые нашими войсками, что называется на земле, говорят о том, что отечественная военная наука идёт верным путём.

– Какие, по вашим оценкам, воинские формирования, учебные заведения и научные организации можно назвать в числе лидеров в сфере научного поиска, внедрения инноваций, изобретений и рацпредложений?

– Здесь следует отметить ключевую, на мой взгляд, составляющую успеха в данном направлении – тесную связь науки с тем, что происходит на земле. В зоне СВО регулярно работают выездные группы из числа научных работников и профессорско-преподавательского состава военных вузов. Посмотреть своими глазами и понять, что действительно важно для войск здесь и сейчас, пообщаться с потенциальными потребителями разработок – это залог будущей востребованности научных изысканий.

Отмечу Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, офицеры которого на регулярной основе выполняют задачи в составе штабов объединений и соединений группировок войск. В результате все современные тенденции выполнения боевых задач максимально быстро находят своё отражение в образовательных программах для подготовки курсантов.

Кроме того, в интересах ВДВ ведётся постоянная работа по внедрению результатов изобретательской и рационализаторской деятельности в практику и обучение войск. За период специальной военной операции военнослужащими, вовлечёнными в научно-техническое творчество, разработано более 200 новаторских предложений. В качестве примера отмечу противодроновый боеприпас к подствольному гранатомёту, наземные дроны на гусеничной и колесной базах. Это как раз те случаи, когда простота является залогом надёжности и успеха.

По линии Главного командования Воздушно-космических сил в прошедшем году в зоне боевых действий работало 17 выездных исследовательских групп, сформированных из представителей научно-исследовательских и образовательных организаций. В зоне их интересов были вопросы противодействия техническим средствам разведки противника, повышению эффективности средств ПВО.

Активно над поиском и отбором рационализаторских предложений и организационно-технических решений работали военные связисты, учёные и преподаватели профильных научных организаций и Военной академии связи, часть из них уже внедрена в имеющуюся технику связи.

Генерал-полковник Василий Трушин (слева). Источник: Минобороны России

– Сегодня большое внимание уделяется развитию и применению искусственного интеллекта. А какое значение придаётся ИИ в военной сфере? Что делается в этом направлении и какой эффект приносит подобная деятельность на практике?

– Действительно, разработка и внедрение технологий искусственного интеллекта в настоящее время рассматривается как одно из прорывных направлений обеспечения военного превосходства. Сценарии и модели будущих войн и операций, прогнозируемые военными учёными, уже сейчас существенно отличаются возрастающим участием в них высокотехнологичного вооружения, военной и специальной техники, в том числе с элементами искусственного интеллекта.

Традиционные факторы успеха в военном деле – численность войск, качество вооружения и уровень профессиональной подготовки солдат остаются важными, однако всё большую значимость приобретают быстрота принятия решений и ситуационная осведомлённость командиров и штабов, поскольку современные войны представляют собой борьбу распределённых, сложно организованных систем.

К сожалению, человеческие возможности по обработке столь больших массивов данных ограничены. Сложились условия, в которых человек без технологичной поддержки уже не способен обеспечить необходимые темпы и скорость управления. Вот несколько примеров такой поддержки.

Современные беспилотники уже сложно представить без использования искусственного интеллекта для навигации в условиях подавления сигналов. Наземные ударные платформы применяют алгоритмы технического зрения для полуавтономного обнаружения и удержания целей. Артиллерийские комплексы получают данные от распределённых сенсорных сетей. Технологии анализа видеопотока с помощью нейросетей стали мощным инструментом, обеспечивающим информационное и тактическое превосходство над противником.

Однако важно помнить, что искусственный интеллект – это в первую очередь помощник оператора, а не лицо, принимающее решение. Поэтому значимость подготовки операторов комплексов с технологиями искусственного интеллекта, несмотря ни на что, будет неуклонно возрастать.

– Насколько эффективно, на ваш взгляд, организована работа по изучению опыта боевых действий в зоне СВО?

– В условиях постоянно меняющегося характера вооружённых конфликтов способность быстро и эффективно извлекать уроки из боевых действий становится критически важной. Важно понимать, что обобщение подобного опыта – это не просто сбор информации, а многоуровневый, циклический процесс анализа, синтеза и внедрения полученных знаний в практику. Для его реализации в масштабах Вооружённых Сил РФ была существенно обновлена система обобщения опыта боевых действий. В главных командованиях видов Вооружённых Сил, командовании ВДВ, центральных органах военного управления, а также подчинённых им научно-исследовательских организациях и вузах функционируют специально созданные для этих задач группы. Соответствующие структуры есть и в штабах группировок войск в зоне СВО. Их работа организована по двум направлениям: обобщение опыта применения войск и опыта боевого применения вооружения и военной техники.

Главный принцип организации этой деятельности заключается в том, что изучение боевого опыта, его обобщение и внедрение – это дело не завтрашнего, а сегодняшнего дня. Поэтому ведётся круглосуточная фиксация всех аспектов боевых действий – от тактических решений и действий отдельных подразделений до стратегических замыслов и их реализации. Сюда входит изучение отчётов командиров, данных разведки, анализ манёвров, штурмовых действий, обороны, контрнаступлений. Выявляются закономерности, причинно-следственные связи, на основании которых формируются конкретные выводы и рекомендации, определяются лучшие практики и уроки.

Выявленные изменения в тактике влекут за собой необходимость переработки боевых уставов, наставлений, руководств и инструкций. В настоящее время разработано более 300 методических рекомендаций. Причём эти изменения для решения задач не только здесь и сейчас, но и на перспективу. Ведь задача военной науки – дать ответы на вопросы о том, какой будет вооружённая борьба в технологическом плане в ближайшие десять-двадцать лет, какие требования будут предъявляться к структуре вооружённых сил и управлению войсками.

Кроме того, проведён анализ боевого применения более тысячи образцов вооружения и техники, который позволил определить их преимущества и слабые стороны. В результате выработаны предложения по модернизации вооружения и военной техники и внедрению в войсках тактических инноваций.

Также необходимо отметить, что в совершенствовании вооружения и развитии способов ведения боевых действий, адаптации их к условиям современного боя велика роль не только командиров, но и всего личного состава. Творцами отдельных приёмов действий, предложений по модернизации и доработке вооружения становятся солдаты и сержанты. Поэтому важно заметить творческое предложение, нестандартную, полезную мысль каждого военнослужащего и, как говорится, дать им ход, довести их до реализации, до внедрения в практику. Это важнейшая задача.

– Какую работу проводят представители военной науки по изучению трофейной техники и вооружения? Какие в связи с этим разрабатываются средства защиты от них?

– Беспрецедентное накачивание ВСУ боевой техникой НАТО поставило перед российской военной наукой важнейшую задачу – своевременное парирование угроз, исходящих от западных образцов вооружения, военной и специальной техники и вскрытие уязвимостей в них. Она успешно решается за счёт развитой в Минобороны системы исследований захваченного у противника трофейного вооружения. В авангарде этой непростой деятельности стоит Научно-технический комитет (развития вооружений).

На сегодняшний день завершено исследование значительного числа образцов применяемой ВСУ иностранной техники. Все выявляемые особенности своевременно учитываются и находят дальнейшее применение. Соответствующие рекомендации оперативно доведены до войск.

– Какая работа проводится по поиску наиболее талантливых военнослужащих, имеющих боевой опыт, для их привлечения в военно-научную сферу деятельности?

– Вовлечение в научную работу офицеров с боевым опытом имеет ключевое значение. Сейчас перед нами открыта уникальная возможность эффективно развивать способы боевых действий и военное искусство в целом, опираясь на знания таких специалистов.

Наряду с приобретением боевого опыта научными работниками как непосредственно в зоне СВО, так и в ходе испытаний и военно-технических экспериментов научно-исследовательскими институтами и вузами осуществляется поиск военнослужащих, имеющих склонность к научной работе, непосредственно из состава боевых частей и соединений.

Для решения этой задачи в Минобороны функционирует современная программа по привлечению на отдельно вводимые в штат научные должности в НИО и вузах таких военнослужащих. Помимо желания и склонности к научной работе, при отборе также в обязательном порядке учитывается квалификация офицера. Ярким примером войскового опыта в научной среде является Герой Российской Федерации капитан Андрей Соловьёв, который командовал тяжёлым огнемётным взводом с первых дней СВО, а сейчас, проходя службу в одной из научно-исследовательских организаций, принимает активное участие в разработках и испытаниях перспективных образцов ВВСТ. Участие в научной работе таких специалистов придаёт особую ценность её результатам, которые, несомненно, отличаются своей практической направленностью.

– Одной из эффективных и уже зарекомендовавших себя форм работы ВНК стали ежегодные конкурсы Министерства обороны. Расскажите, пожалуйста, насколько они способствуют повышению престижа военной науки?

– Безусловно, талантливых и способных учёных необходимо поощрять и мотивировать трудиться во благо укрепления обороноспособности нашего государства. В этих целях в рамках Минобороны ежегодно проводится конкурс «Лучший молодой учёный Министерства обороны Российской Федерации», а также конкурс на лучшие научные работы.

Стоит отметить ежегодное возрастание количества заявок с проектами в интересах решения задач специальной военной операции. В частности, в 2025 году таких работ было 76. Это неудивительно, учитывая вовлечённость в научную деятельность военнослужащих с боевым опытом. По итогам 2025 года в конкурсе «Лучший молодой учёный» призёрами являются в том числе участники специальной военной операции, в частности победитель майор Михаил Квасов. Всё это лишний раз говорит о неразрывной связи науки и практики.

– У вас есть возможность со страниц газеты «Красная звезда» обратиться к ветеранам научной деятельности, действующим военным учёным и поздравить их с Днём российской науки.

– День российской науки для Вооружённых Сил – особый объединяющий праздник. В этот день мы также празднуем день образования Военно-научного комитета Вооружённых Сил Российской Федерации.

Кроме того, в этом году исполняется 250 лет со дня рождения светлейшего князя генерал-фельд­маршала Петра Михайловича Волконского, выдающегося государственного и военного деятеля, оказавшего большое влияние на становление учёной части российского военного искусства. В рамках празднования юбилея планируется провести ряд культурных, выставочных и военно-патриотических мероприятий.

Мы – наследники огромной интеллектуальной традиции всемирно признанных научных школ. Вклад военных учёных в эти процессы невозможно переоценить, их выдающиеся открытия не раз задавали темп научно-техническому прогрессу всего мирового сообщества.

На протяжении многих лет военные учёные развивают свои научные компетенции, совершенствуют технологии разработки образцов вооружения, работают над решением важнейших научных задач в области военной и военно-технической политики в интересах повышения обороноспособности государства. Научные достижения создают фундамент для будущих открытий и успешной реализации поставленных целей, определяют вектор развития и строительства вооружённых сил.

Наука – это призвание, жизненный выбор. В этот день хочется отдельно поздравить ветеранов Вооружённых Сил России, посвятивших свою жизнь военной науке, выразить благодарность за подготовку и высокую квалификацию действующих научных кадров, в том числе молодых учёных.

Новые вызовы на мировой арене ставят перед нашими учёными важнейшие стратегические задачи развития и сохранения технологического и научного суверенитета, обеспечивающего стабильность и безопасность нашего государства.

От всей души желаю личному составу научных подразделений органов военного управления, научно-исследовательских организаций и вузов Минобороны новых открытий, неиссякаемой энергии, творческого вдохновения и успехов в решении научных задач!

Олег Грозный