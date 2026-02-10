Войти
Газета.ru

В Генштабе ВС России сделали заявление о внедрении ИИ и военном превосходстве

151
0
0
Микросхема
Микросхема.
Источник изображения: industry-hunter.com

Генштаб ВС РФ: внедрение ИИ рассматривается как прорыв в военном превосходстве

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) рассматривается как прорыв в военном превосходстве. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил председатель военно­-научного комитета Вооруженных сил России — заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин.

«Разработка и внедрение технологий искусственного интеллекта в настоящее время рассматривается как одно из прорывных направлений обеспечения военного превосходства», — сказал он.

По словам замглавы Генштаба, сценарии и модели будущих войн и операций, которые прогнозируют военные ученые, уже сейчас существенно отличаются возрастающим участием в них высокотехнологичного вооружения, военной и специальной техники, в том числе с элементами ИИ.

Также он обратил внимание, что такие традиционные факторы успеха в военном деле, как численность войск, качество вооружения и уровень профессиональной подготовки солдат, по-прежнему являются важными. Однако быстрота принятия решений и ситуационная осведомленность командиров и штабов приобретают все большую значимость, так как «современные войны представляют собой борьбу распределенных, сложно организованных систем», продолжил Трушин.

Кроме того, он отметил, что человеческие возможности по обработке столь больших массивов данных ограничены.

«Сложились условия, в которых человек без технологичной поддержки уже не способен обеспечить необходимые темпы и скорость управления», — добавил генерал-полковник.

До этого РИА Новости сообщило со ссылкой на справочные материалы к совещанию по госпрограмме вооружения, которое 26 декабря провел Путин, что в России рассчитаны и готовы к утверждению параметры государственной программы вооружения (ГПВ) на 2027–2036 годы. В них говорится, что одной из целей госпрограммы является системное переоснащение Вооруженных сил РФ с учетом актуальных вызовов. ГПВ охватывает весь комплекс перспективных вооружений и опирается на опыт реальных боевых действий.

В материалах также сказано, что в рамках госпрограммы планируется повсеместное внедрение инновационных технологий, в том числе ИИ.

Ранее российским военным поставили дроны «Тор» с модулями искусственного интеллекта.

Антон Демидов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
AI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 02:28
  • 14122
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 00:08
  • 0
Комментарий к ""Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО"
  • 09.02 21:41
  • 0
Комментарий к "В США заявили о ненависти НАТО к российским бомбардировщикам Ту-160М"
  • 09.02 18:25
  • 8
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 09.02 17:37
  • 122
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 09.02 16:42
  • 3
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 09.02 16:24
  • 1
Константин Феоктистов: единственный в СССР беспартийный космонавт
  • 09.02 14:32
  • 1
Европа готовится к сближению с Владимиром Путиным (Foreign Policy, США)
  • 09.02 06:23
  • 0
О роли ТЯО в гипотетической войне - в том числе, с учетом планов СА 80-ых.
  • 09.02 05:42
  • 1
Ростех представит в Эр-Рияде комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 09.02 04:51
  • 2
Раскрыты главные различия российских «Сармы» и «Торнадо-С»
  • 09.02 04:13
  • 2
В США российский Т-14 «Армата» сочли жертвой и тупиком в развитии
  • 09.02 04:06
  • 1
"Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО
  • 09.02 03:49
  • 0
Насколько эффективны западные ВВС и ВМФ для войны Запада против России?
  • 09.02 02:29
  • 3
Глава РАН Красников сообщил о развитии «роев» БПЛА в России