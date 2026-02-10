В Генштабе ВС России сделали заявление о внедрении ИИ и военном превосходстве

Генштаб ВС РФ: внедрение ИИ рассматривается как прорыв в военном превосходстве

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) рассматривается как прорыв в военном превосходстве. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил председатель военно­-научного комитета Вооруженных сил России — заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин.

«Разработка и внедрение технологий искусственного интеллекта в настоящее время рассматривается как одно из прорывных направлений обеспечения военного превосходства», — сказал он.

По словам замглавы Генштаба, сценарии и модели будущих войн и операций, которые прогнозируют военные ученые, уже сейчас существенно отличаются возрастающим участием в них высокотехнологичного вооружения, военной и специальной техники, в том числе с элементами ИИ.

Также он обратил внимание, что такие традиционные факторы успеха в военном деле, как численность войск, качество вооружения и уровень профессиональной подготовки солдат, по-прежнему являются важными. Однако быстрота принятия решений и ситуационная осведомленность командиров и штабов приобретают все большую значимость, так как «современные войны представляют собой борьбу распределенных, сложно организованных систем», продолжил Трушин.

Кроме того, он отметил, что человеческие возможности по обработке столь больших массивов данных ограничены.

«Сложились условия, в которых человек без технологичной поддержки уже не способен обеспечить необходимые темпы и скорость управления», — добавил генерал-полковник.

До этого РИА Новости сообщило со ссылкой на справочные материалы к совещанию по госпрограмме вооружения, которое 26 декабря провел Путин, что в России рассчитаны и готовы к утверждению параметры государственной программы вооружения (ГПВ) на 2027–2036 годы. В них говорится, что одной из целей госпрограммы является системное переоснащение Вооруженных сил РФ с учетом актуальных вызовов. ГПВ охватывает весь комплекс перспективных вооружений и опирается на опыт реальных боевых действий.

В материалах также сказано, что в рамках госпрограммы планируется повсеместное внедрение инновационных технологий, в том числе ИИ.

Ранее российским военным поставили дроны «Тор» с модулями искусственного интеллекта.

Антон Демидов