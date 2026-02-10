Войти
ЦАМТО

GA-ASI поставила новую партию БЛА MQ-9B "СкайГардиан" ВС Бельгии

133
0
0
Источник изображения: Фото: Belgian Air Force

ЦАМТО, 9 февраля. Командование ВВС Бельгии объявило о доставке в страну второго и третьего БЛА MQ-9B "СкайГардиан" компании General Atomics Aeronautical Systems, Inc (GA-ASI) и второй наземной станции управления.

Как сообщает Armyrecognition.com, техника и оборудование были доставлены в Бельгию на борту самолета Ан-124-100М и переданы на авиабазу "Флоренн", являющуюся местом дислокации флота MQ-9B. Поставка четвертого БЛА ожидается к концу 2026 года.

Согласно планам, два из трех полученных MQ-9B в мае 2026 года будут применяться в первой зарубежной операции по контролю обстановки над Средиземным морем.

К 2028 году правительство Бельгии планирует увеличить флот MQ-9B до 6 ед. Кроме того, в перспективе разведывательные БЛА планируется модифицировать для оснащения вооружением. Предполагается, что первоначально они будут оснащены ракетами "Бримстоун" класса "воздух-земля", а затем AGM-114 "Хеллфайр" и управляемыми бомбами GBU-54 LJDAM (Laser Joint Direct Attack Munition).

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Бельгии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 БЛА MQ-9B "СкайГардиан"; 12 стационарных сертифицированных наземных станций управления; мультиспектральных систем AN/DAS-4; РЛС AN/APY-8 "Линкс", другого оборудования и услуг стоимостью до 600 млн. долл.

В августе 2020 года командование ВВС США заключило с GA-ASI начальный контракт на поставку ВС Бельгии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 БЛА MQ-9B, двух сертифицированных наземных станций управления, запасных частей и вспомогательного оборудования. Работы предполагалось завершить к 31 марта 2024 года, однако реализация проекта затянулась.

Летные испытания первого БЛА начались на предприятии General Atomics Aeronautical Systems Inc. в Эль-Мираж (шт.Калифорния) в феврале 2025 года. Он был официально принят на вооружение ВС Бельгии 23 сентября 2025 года в ходе состоявшейся на авиабазе "Флоренн" церемонии. БЛА будут эксплуатироваться восстановленной в составе ВВС Бельгии 2-й эскадрильей "La Comete".

На текущий момент профинансирована покупка двух комплексов БЛА "СкайГардиан" (4 ед.), однако согласно утвержденному правительством страны в июле планирующему документу "Стратегическое видение Бельгии до 2025 года", на 2027 год запланировано приобретение третьего. На эти цели предполагается выделить 254 млн. евро.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
США
Продукция
AGM-114
JDAM
MQ-9 Reaper
Ан-124
Ан-124-100
Компании
General Atomics
Проекты
2020-й год
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 02:28
  • 14122
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 00:08
  • 0
Комментарий к ""Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО"
  • 09.02 21:41
  • 0
Комментарий к "В США заявили о ненависти НАТО к российским бомбардировщикам Ту-160М"
  • 09.02 18:25
  • 8
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 09.02 17:37
  • 122
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 09.02 16:42
  • 3
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 09.02 16:24
  • 1
Константин Феоктистов: единственный в СССР беспартийный космонавт
  • 09.02 14:32
  • 1
Европа готовится к сближению с Владимиром Путиным (Foreign Policy, США)
  • 09.02 06:23
  • 0
О роли ТЯО в гипотетической войне - в том числе, с учетом планов СА 80-ых.
  • 09.02 05:42
  • 1
Ростех представит в Эр-Рияде комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 09.02 04:51
  • 2
Раскрыты главные различия российских «Сармы» и «Торнадо-С»
  • 09.02 04:13
  • 2
В США российский Т-14 «Армата» сочли жертвой и тупиком в развитии
  • 09.02 04:06
  • 1
"Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО
  • 09.02 03:49
  • 0
Насколько эффективны западные ВВС и ВМФ для войны Запада против России?
  • 09.02 02:29
  • 3
Глава РАН Красников сообщил о развитии «роев» БПЛА в России