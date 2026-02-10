GA-ASI поставила новую партию БЛА MQ-9B "СкайГардиан" ВС Бельгии

ЦАМТО, 9 февраля. Командование ВВС Бельгии объявило о доставке в страну второго и третьего БЛА MQ-9B "СкайГардиан" компании General Atomics Aeronautical Systems, Inc (GA-ASI) и второй наземной станции управления.

Как сообщает Armyrecognition.com, техника и оборудование были доставлены в Бельгию на борту самолета Ан-124-100М и переданы на авиабазу "Флоренн", являющуюся местом дислокации флота MQ-9B. Поставка четвертого БЛА ожидается к концу 2026 года.

Согласно планам, два из трех полученных MQ-9B в мае 2026 года будут применяться в первой зарубежной операции по контролю обстановки над Средиземным морем.

К 2028 году правительство Бельгии планирует увеличить флот MQ-9B до 6 ед. Кроме того, в перспективе разведывательные БЛА планируется модифицировать для оснащения вооружением. Предполагается, что первоначально они будут оснащены ракетами "Бримстоун" класса "воздух-земля", а затем AGM-114 "Хеллфайр" и управляемыми бомбами GBU-54 LJDAM (Laser Joint Direct Attack Munition).

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Бельгии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 БЛА MQ-9B "СкайГардиан"; 12 стационарных сертифицированных наземных станций управления; мультиспектральных систем AN/DAS-4; РЛС AN/APY-8 "Линкс", другого оборудования и услуг стоимостью до 600 млн. долл.

В августе 2020 года командование ВВС США заключило с GA-ASI начальный контракт на поставку ВС Бельгии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 БЛА MQ-9B, двух сертифицированных наземных станций управления, запасных частей и вспомогательного оборудования. Работы предполагалось завершить к 31 марта 2024 года, однако реализация проекта затянулась.

Летные испытания первого БЛА начались на предприятии General Atomics Aeronautical Systems Inc. в Эль-Мираж (шт.Калифорния) в феврале 2025 года. Он был официально принят на вооружение ВС Бельгии 23 сентября 2025 года в ходе состоявшейся на авиабазе "Флоренн" церемонии. БЛА будут эксплуатироваться восстановленной в составе ВВС Бельгии 2-й эскадрильей "La Comete".

На текущий момент профинансирована покупка двух комплексов БЛА "СкайГардиан" (4 ед.), однако согласно утвержденному правительством страны в июле планирующему документу "Стратегическое видение Бельгии до 2025 года", на 2027 год запланировано приобретение третьего. На эти цели предполагается выделить 254 млн. евро.