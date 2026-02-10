США ужесточат контроль за передачей оружия от покупателей третьим сторонам

Дональд Трамп демонстрирует указ о тестировании ядерных реакторов в Овальном кабинете Белого дома, Вашингтон, 23 мая 2025 года.

ЦАМТО, 9 февраля. США ужесточат контроль за передачей американского оружия от покупателей третьим сторонам, следует из опубликованного указа президента страны Дональда Трампа.

"В течение 90 дней с даты настоящего указа министр войны, в координации с государственным секретарем, должен разработать четкие критерии для определения того, какие виды вооружений, платформ или возможностей требуют усиленного контроля за конечным использованием", – цитирует "РИА Новости" текст документа.

В указе прописано, что главы Госдепа, Минторга и Пентагона должны создать координационную группу по контролю за конечным использованием передаваемого американского оружия для повышения эффективности и координации деятельности своих ведомств в этом вопросе.

"Эти меры позволят улучшить обмен информацией и повысить эффективность работы, чтобы обеспечить соблюдение союзниками и партнерами требований Соединенных Штатов, а также снизить риск нецелевого использования", – отмечается в указе.