Мобильная зенитно-ракетная система малой дальности HQ-11 разработана специалистами 2-ого научно-исследовательского института Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации для защиты пунктов управления, штабов и других объектов военного управления от беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов.

Принятие HQ-11 на вооружение подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных Войск Народно-освободительной армии Китая позволяет исключить из состава устаревшие комплексы типа HQ-6 и HQ-7.

По данным источника, высокомобильный зенитно-ракетный комплекс малой дальности HQ-17 к настоящему моменту не показывает высоких резлуьтатов при перехвате воздушных целей, открывая огонь в движении.

Мобильная пусковая и РЛС на одном шасси

В составе батареи зенитно-ракетной системы HQ-11 находятся:

универсальные боевые машины (пусковая установка и РЛС на одном шасси с колесной формулой 8х8х);

пусковые установки (колесная форумла 6х6);

пункт управления (колесная формула 6х6).

Известны следующие тактико-технические характеристики HQ-11

максимальная дальность освещения воздущной обстановки составляет 50 км;

высота обнаружени целей – 20 км;

максимальная дальность перехвата самолета 4-ого поколения – 30 км;

максимальная дальность перехвата барражирующего боеприпаса или оперенной авиационной бомбы – 20 км;

вероятность перехвата самолета одной ракетой – 90%;

вероятность перехвата баражирующего боеприпаса или оперенной авиационной бомбы – 85%;

эффективная дальность перехвата – 15 км;

эффективная высота перехвата – 10 км;

время реагирования на каждую новую цель – 4 сек.

Транспортно-пусковые контейнеры в походном положении (перевод батареи из походного положения в боевое занимает 5 мин.)

Радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой (работает в Х-диапазоне) выполняет обнаружение, сопровождение и подсвечивание целей для зенитных управляемхы ракет. Обеспечевает одновременный обстрел 4 целей, т.е. 4-х канальная система наведения. Программно-аппаратный комплекс пункта управления ЗРС HQ-11 ранжирует цели по степени опасности (на 4 группы) и позволяет с минимальным временным интервалом обстреливать до 16 целей.

Мобильная ПУ с РЛС на телескопической мачте

Зенитная управляемая ракета HQ-11 это модифицированная версия (увеличена длина) российской 9М331 от комплекса «Тор-М1». Ориентирование в пространстве обеспечивает инерциальная система, первичные данные наведения передаются по цифровым каналам связи. Ракета также оснащена активной радиолокационной головной частью. Максимальная скорость ракеты составляет 5 МАХ. Максимальная перегрузка составляет 50G.

Классический состав бригады ПВО Сухопутных Войск НОАК включает 2 дивизиона системы HQ-16, 2 дивизиона системы HQ-11 и 2 дивизиона мобильных зенитных ракетно-пушечных комплексов типа 625 с дополнительными переносными зенитно-ракетными системами.

Также поставляют ракеты из состава ЗРС для крейсеров проекта 055 (по схеме 4 ракеты в одном транспортно-пусковом контейнере) эсминцев проекта 052D, фрегатов проекта 054B – размещают в вертикальных пусковых установках. Наведение ракет на цель осуществляют РЛС типа 346 или 368 в зависимости от типа корабля.

Источник: китайские специализированные военно-технические издания