Передовые разработки российских вооружений показали на World Defense Show

Россия показала передовые военные разработки на выставке в Саудовской Аравии

Передовые российские военные разработки показали на международной выставке World Defense Show в Саудовской Аравии. Об этом стало известно 9 февраля.

Мероприятие посетил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Одним из экспонатов стал боеприпас РУС-ПЭ, отличающийся компактными размерами и высокой мобильностью. Комплекс позволяет одному бойцу переносить пусковую установку и беспилотник, самостоятельно запускать БПЛА, обнаруживать цель и поражать ее на дальности до 40 км.

Также на выставке была показана реактивная система залпового огня «Сарма», созданная как мобильное развитие линейки «Торнадо-С». Масса установки составляет 28 т, а время развертывания сокращено до трех минут, при этом дальность стрельбы ракетой 9М549 достигает 120 км.

Ранее, 8 февраля, сообщалось, что Россия впервые представила РСЗО «Сарма», уже применяемую в зоне спецоперации. Система проходит апробацию в войсках, оснащена автоматизированной системой управления огнем и способна применять как неуправляемые, так и высокоточные боеприпасы. Первые экспортные контракты могут быть заключены в конце 2026 или первой половине 2027 года.