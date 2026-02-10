Войти
Иран получил боевые вертолёты Ми-28НЭ

В последнее время в социальных сетях появились фото- и видеоматериалы, подтверждающие получение Ираном боевых вертолётов российского производства Ми-28НЭ. Несколько фотографий вертолетов этого типа появилось с территории и из ангаров аэропорта Мехрабад в Тегеране, где, видимо, ведется их сборка после доставки из России. Также в начале 2026 года опубликованы споттерские видео полетов вертолетов Ми-28НЭ над Тегераном - видимо, во время облеточных испытаний. Полученные Ираном вертолеты Ми-28НЭ имеют оригинальную "цифровую" камуфляжную окраску.

Полученный Ираном боевой вертолёт российского производства Ми-28НЭ в аэропорту Мехрабад (Тегеран), февраль 2026 года (с) @iranian_militarism

Официально о контракте на закупку Ираном боевых вертолетов Ми-28НЭ не сообщалось, и количество закупленных вертолётов неизвестно. Однако в ноябре 2023 года заместитель министра обороны Ирана бригадный генерал Махди Фарахи заявил иранскому информационному агентству Tasnim о завершении переговоров относительно приобретения Ираном в России истребителей Су-35, учебно-боевых самолетов Як-130 и вертолётов Ми-28. В начале января 2026 года корреспондент агентства Tasnim Мохаммад Тахери распространил неофициальную информацию о прибытии в Иран из России первых заказанных вертолетов Ми-28. Считается, что к настоящему времени Иран получил до шести вертолетов Ми-28НЭ.

Производство вертолетов Ми-28Н осуществляется заводом АО "Роствертол" (в составе АО "Вертолёты России") в Ростове-на-Дону. Иран таким образом стал четвертым известным иностранным получателем вертолетов Ми-28НЭ, после Ирака (получил 15 вертолетов в 2014-2015 годах - 11 в первоначальном исполнении "изделие 2941" и четыре в исполнении "изделие 298"; по ряду источников, впоследствии получил еще два вертолёта), Алжира (получил 42 вертолета в исполнении "изделие 298" в 2016-2019 годах) и Уганды (получила три вертолета в 2022 году).

Полученные Ираном боевые вертолёты российского производства Ми-28НЭ на сборке в ангаре в аэропорту Мехрабад (Тегеран), январь 2026 года (с) @iranian_militarism

Один из полученных Ираном российских боевых вертолетов Ми-28НЭ в полете над Тегераном, февраль 2026 года (с) социальные сети

Видео полетов вертолетов Ми-28НЭ над Тегераном, февраль 2026 года (с) социальные сети :



Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Ирак
Иран
Россия
Уганда
Продукция
МИ-28
Ми-28Н
Ми-28НЭ
Су-35
Як-130
Компании
Вертолеты России
Роствертол
