Россия впервые показала новую РСЗО «Сарма» на выставке в Эр-Рияде

Источник изображения: Фото: Ростех

Россия на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде впервые представила новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма», применяемую в зоне спецоперации (СВО). Об этом 8 февраля сообщает ТАСС.

Система, уже поступившая в войска и проходящая апробацию в зоне СВО, показана в составе разведывательно-ударного комплекса для нанесения огневого поражения. «Сарма» является мобильным продолжением линейки тяжелых РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С» с калибром 300 мм, но оснащена шестью направляющими вместо 12, что снижает массу и повышает проходимость.

Время развертывания комплекса из походного в боевое положение составляет 3 минуты, а полный залп шестью ракетами выполняется за 18 секунд. Это одни из лучших показателей в сегменте мирового рынка РСЗО.

Кроме того, «Сарма» оснащена современной автоматизированной системой управления огнем и может применять как неуправляемые, так и высокоточные управляемые снаряды, доказавшие эффективность в боевых условиях.

Предполагается, что первые экспортные контракты на поставку системы могут быть заключены в конце 2026 или первой половине 2027 года.

В этот же день концерн «Калашников» в рамках международной выставки World Defense Show в Саудовской Аравии впервые представил новую беспилотную разведывательно-ударную систему. В разговоре с «Известиями» директор по экспортным продажам БПЛА концерна «Калашников» Леонид Рокеах отметил, что система «РУС-ПЭ» предназначена для разведки и точных ударов.


Страны
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
9А52-2 Смерч
Торнадо-С
Проекты
БПЛА
