Войти
bmpd.livejournal.com

Оман заказал учебный корабль в Индии

141
0
0

Индийская частная компания Swan Defence and Heavy Industries Limited 5 февраля 2026 года сообщила, что подписала контракт на строительство учебного корабля для военно-морских сил Омана. Постройка будет осуществлена на верфи компании в Пипававе в штате Гуджарат, считающейся крупнейшим судостроительным предприятием в Индии. Сдача корабля Оману должна быть произведена в течение 18 месяцев.

(с) Swan Defence and Heavy Industries Limited

Согласно заявлению компании, для Омана будет построен корабль водоизмещением 3500 тонн, длиной 104,25 м и шириной 13,88 м. Корабль будет оснащен помещениями для 70 кадетов-кандидатов в офицеры и будет оснащен возможностями для базирования вертолета.

Судя по заявленным характеристикам, для Омана, видимо, предполагается построить модифицированный аналог учебного корабля ВМС Индии А 86 Tir, который ранее был построен индийским государственным судостроительным предприятием Mazagon Dock Shipbuilders Ltd (MDL) в Мумбае и введен в строй индийского флота в 1986 году. Tir имеет полное водоизмещение 3200 тонн, длину 105,85 м и ширину 13,2 м. Это подтверждается давним сотрудничеством верфи в Пипававе с MDL - еще в 2011 году они заключили соглашение о возможности постройки части военных заказов MDL в Пипававе а в октябре 2025 года MDL и Swan Defence and Heavy Industries Limited подписали соглашение о сотрудничестве в области совместного проектирования и строительства боевых кораблей, включая совместное участие в тендере на универсальный десантный корабля для ВМС Индии.

Верфь компании Swan Defence and Heavy Industries Limited в Пипававе - бывшее судостроительное предприятие Pipavav Shipyard Limited. В 2015 году последняя была пробретена индийской группой Reliance и затем действовала под названиями Reliance Defence and Engineering и Reliance Naval and Engineering Limited, однако в декабре 2022 году верфь в банкротном состоянии была продана Reliance компании Swan Energy Limited. С января 2025 года объединенная компания получила название Swan Defence and Heavy Industries Limited. Верфь в Пипававе занимает площадь 2,4 км² и имеет крупнейший в Индии сухой строительный док размерами 662 м на 65 м, оснащенный двумя 600-тонными кранами.

Учебный корабль А 86 Tir ВМС Индии (с) ВМС Индии

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Оман
Компании
Mazagon Dock
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 02:28
  • 14122
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 00:08
  • 0
Комментарий к ""Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО"
  • 09.02 21:41
  • 0
Комментарий к "В США заявили о ненависти НАТО к российским бомбардировщикам Ту-160М"
  • 09.02 18:25
  • 8
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 09.02 17:37
  • 122
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 09.02 16:42
  • 3
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 09.02 16:24
  • 1
Константин Феоктистов: единственный в СССР беспартийный космонавт
  • 09.02 14:32
  • 1
Европа готовится к сближению с Владимиром Путиным (Foreign Policy, США)
  • 09.02 06:23
  • 0
О роли ТЯО в гипотетической войне - в том числе, с учетом планов СА 80-ых.
  • 09.02 05:42
  • 1
Ростех представит в Эр-Рияде комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 09.02 04:51
  • 2
Раскрыты главные различия российских «Сармы» и «Торнадо-С»
  • 09.02 04:13
  • 2
В США российский Т-14 «Армата» сочли жертвой и тупиком в развитии
  • 09.02 04:06
  • 1
"Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО
  • 09.02 03:49
  • 0
Насколько эффективны западные ВВС и ВМФ для войны Запада против России?
  • 09.02 02:29
  • 3
Глава РАН Красников сообщил о развитии «роев» БПЛА в России