Оман заказал учебный корабль в Индии

Индийская частная компания Swan Defence and Heavy Industries Limited 5 февраля 2026 года сообщила, что подписала контракт на строительство учебного корабля для военно-морских сил Омана. Постройка будет осуществлена на верфи компании в Пипававе в штате Гуджарат, считающейся крупнейшим судостроительным предприятием в Индии. Сдача корабля Оману должна быть произведена в течение 18 месяцев.

(с) Swan Defence and Heavy Industries Limited

Согласно заявлению компании, для Омана будет построен корабль водоизмещением 3500 тонн, длиной 104,25 м и шириной 13,88 м. Корабль будет оснащен помещениями для 70 кадетов-кандидатов в офицеры и будет оснащен возможностями для базирования вертолета.

Судя по заявленным характеристикам, для Омана, видимо, предполагается построить модифицированный аналог учебного корабля ВМС Индии А 86 Tir, который ранее был построен индийским государственным судостроительным предприятием Mazagon Dock Shipbuilders Ltd (MDL) в Мумбае и введен в строй индийского флота в 1986 году. Tir имеет полное водоизмещение 3200 тонн, длину 105,85 м и ширину 13,2 м. Это подтверждается давним сотрудничеством верфи в Пипававе с MDL - еще в 2011 году они заключили соглашение о возможности постройки части военных заказов MDL в Пипававе а в октябре 2025 года MDL и Swan Defence and Heavy Industries Limited подписали соглашение о сотрудничестве в области совместного проектирования и строительства боевых кораблей, включая совместное участие в тендере на универсальный десантный корабля для ВМС Индии.

Верфь компании Swan Defence and Heavy Industries Limited в Пипававе - бывшее судостроительное предприятие Pipavav Shipyard Limited. В 2015 году последняя была пробретена индийской группой Reliance и затем действовала под названиями Reliance Defence and Engineering и Reliance Naval and Engineering Limited, однако в декабре 2022 году верфь в банкротном состоянии была продана Reliance компании Swan Energy Limited. С января 2025 года объединенная компания получила название Swan Defence and Heavy Industries Limited. Верфь в Пипававе занимает площадь 2,4 км² и имеет крупнейший в Индии сухой строительный док размерами 662 м на 65 м, оснащенный двумя 600-тонными кранами.

Учебный корабль А 86 Tir ВМС Индии (с) ВМС Индии