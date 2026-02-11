Линкор класса "Трамп" против "Адмирала Нахимова" (The National Interest, США)

TNI: у российского линкора больше шансов на победу, чем у американского

На Западе всерьез сравнивают российский линкор с американским, которого пока не существует, пишет TNI. "Адмирал Нахимов" уже несет службу с гиперзвуковым оружием, поэтому даже в теории шансы линкора ВМС США класса "Трамп" выглядят сомнительно — первый же залп может поставить точку в этом поединке.

Брэндон Вайхерт

Хотя гипотетически военный корабль класса "Трамп" будет иметь преимущества в ряде областей, ему не сравниться с "Адмиралом Нахимовым" в области передового гиперзвукового оружия.

Президент Дональд Трамп недавно ошеломил весь мир, и даже собственных адмиралов, дав отмашку на строительство, как он выразился, первого американского линкора за десятилетия. Флагман класса "Трамп" будет называться Defiant или "Непокорный".

Что именно представляет собой Defiant? Технические характеристики предполагают нечто массивное. С водоизмещением 30 до 40 тысяч тонн он станет для США плавающим арсеналом со 128 установками вертикального пуска, гиперзвуковыми ракетами и даже оружием направленной энергии.

Многие эксперты отмечали, что, несмотря на крупные размеры, "Трамп" официально не будет считаться линкором, а будет похож скорее на линейный крейсер. Этот самый класс военных кораблей ВМФ России уже много лет успешно эксплуатирует в виде "Адмирала Нахимова", линейный крейсер класса "Киров".

Хотя технически "Адмирал Нахимов" меньше водоизмещением предполагаемого "Трампа" (всего 28 тысяч тонн), он обладает рядом схожих функций.

У России линейный крейсер уже есть

В отличие от американских планов, "Адмирал Нахимов" уже есть и несет службу. Более того, его гиперзвуковое оружие и передовые системы ПВО полностью готовы к эксплуатации и доказали свою эффективность. Американцам же еще только предстоит разработать и построить класс "Трамп", и они еще далеки от создания работающего "гиперзвука" или оружия направленного действия — не говоря уже о том, чтобы масштабировать их производство. Но при создании нового военного корабля американцы явно копируют замысел русских.

Памятуя об этом, было бы занятно представить себе противостояние Defiant класса "Трамп" и "Адмирала Нахимова" класса "Киров".

В отличие от настоящих линкоров, созданных для ближнего поражения кораблей и огневых точек противника из мощных 40-сантиметровых орудий, рассчитывая при этом на толстую броню, которая защитит их от ответного удара, эти два корабля нацелены на мощные загоризонтные атаки. Более того, как минимум в теории они спроектированы так, чтобы выдерживать серьезные удары — особенно "Адмирал Нахимов", на борту которого находятся передовые системы ПВО С-400.

Таким образом, чтобы представить себе, как разыграется гипотетическое сражение двух морских гигантов, необходимо усвоить различия в философии российских и американских конструкторов при кажущейся схожести их детищ.

Defiant против "Адмирала Нахимова"

Корабль Defiant (предполагаемые характеристики) “Адмирал Нахимов” Год постройки Еще не заложен 1988 Кораблей построено Ни одного 3 (один продолжает нести службу) Длина 260-270 м 251,1 м Ширина 32-35 м 28,5 м Водоизмещение более 35 000 тонн 28 000 тонн при полной загрузке Двигатель неизвестен: 2 ядерных реактора типа КН-3 по 150 МВт, 2 вспомогательных котла, 2 турбины по 70 000 л.с. Максимальная скорость неизвестна 32 узла (37 миль/ч, 59 км/ч) Дальность плавания неизвестна не ограничена Вооружение Ядерные крылатые ракеты (не подтверждено); 12 системы неядерного обычного поражения; 128 батарей Mk 41 вертикального пуска; 2 пусковые установки ракет ближнего действия с вращающимся корпусом RIM-116; один рельсотрон (не подтверждено); две пушки Mk 45 62-го калибра; четыре 30-мм пушки; оружие направленной энергии (не подтверждено); возможность базирования V-22 Osprey (“Скопа”) и перспективных вертолетов 80 пусковых установок противокорабельных ракет; 96 пусковых установок ЗРК С-400; две пусковые установки ЗРК 4К33 “Оса-М”; 6 зенитных ракетных комплексов “Панцирь-М”; одна сдвоенная 130-мм пушка; 10 торпедных аппаратов калибра 533 мм; одна пусковая установка противолодочных ракет РБУ-6000; две пусковые установки противолодочных ракет РБУ-1000; три вертолета Ка-27 Экипаж более 500 710

Похожие корабли, разные подходы к проектированию

На обоих кораблях размещены в буквальном смысле сотни установок вертикального пуска. Как отмечалось выше, "Адмирал Нахимов" оснащен ЗРК С-400, хотя предполагается, что "Трамп" будет нести элементы системы противовоздушной и противоракетной обороны нового поколения Aegis ("Эгида"). Оба военных корабля также служат элементами эшелонированной обороны и способны наносить удары на большие расстояния.

Для "Трампа" нетрудно себе представить оснащение перехватчиками SM-6/SM-3 в сочетании с морскими ударными ракетами типа LRASM. Пентагон заявляет, что в итоге линкоры этого класса получат гиперзвуковые крылатые ракеты, которые в настоящее время еще находится на стадии разработки.

Исходя из того, что эта теоретическая битва развернется скорее раньше, чем позже, американцы, к сожалению, должны признать, что русские обогнали их в разработке, производстве и развертывании надежного гиперзвукового оружия.

Сильными сторонами линкора класса "Трамп" станут превосходное сочетание датчиков и сетецентричность. По мнению большинства экспертов, корабль будет обладать более устойчивой архитектурой противоракетной обороны. Если же на линкор обрушится гиперзвуковая атака "Адмирала Нахимова", то вполне вероятно, что всякие средства ПВО окажутся бессильны.

Еще один недостаток "Трампа" — огромные размеры. Согласно существующим прогнозам, водоизмещение Defiant превысит 35 тысяч тонн. Это будет означать, что его будет легко обнаружить на радаре и отследить. К тому же корабль выйдет крайне дорогостоящим. Из-за его стоимости американские лидеры не захотят сильно им рисковать — для ВМС США эта потеря окажется невознаградимой. Наконец, линкор, как и все современные надводные военные корабли, окажется крайне уязвим для массированных атак со сплошным поражением.

Первый же залп может решить исход сражения

С другой стороны, философия "Адмирала Нахимова" делает ставку на огневую мощь. Кроме того, благодаря атомной установке этот тяжелобронированный гигант превосходит по запасу хода большинство конкурентов.

Важнейшая отличительная черта российского Левиафана — его арсенал. На борту имеются гиперзвуковые ракеты Р-800 "Оникс"/"Циркон", крылатые ракеты "Калибр" и морские варианты вышеупомянутых систем ПВО С-300Ф/С-400. Известно доподлинно, этот военный корабль несет большой ракетный груз и отличается прочной конструкцией. С другой стороны, у него устаревшая архитектура датчиков и менее мощная сеть по сравнению с американскими системами. Наконец, он остался единственный в своем роде и потому дороже и труднее в обслуживании.

В любом сражении решающее преимущество получает та сторона, которая первой поразит цель. Американцы задействуют свои спутники, беспилотники типа MQ-25 и подводные лодки — все они, несомненно, следят за российским гигантом. Русские же тем временем будут использовать загоризонтные радары, космические средства наблюдения за океаном и патрульные корабли для отслеживания линкора класса "Трамп".

Во время этого столкновения корабли бы даже не сблизились на расстояние прямой видимости. "Трамп" запустил бы ракеты LRASM. "Адмирал Нахимов" бы ответил крылатыми ракетами "Калибр" и, вероятно, гиперзвуковыми "Цирконами". В этот момент битва из дуэли в открытом море превратилась бы в обмен массированными загоризонтными ударами.

Оба корабля также задействовали бы эшелонированные системы обороны. Поле боя бы наводнили перехватчики большой дальности, ракеты класса "земля — воздух" средней дальности, ракеты точечной обороны, а также средства РЭБ и ложные цели. Решающим фактором станет качество управления огнем с обеих сторон и надежность систем перехвата.

Гиперзвуковое оружие "Адмирала Нахимова" дает преимущество

Но по-настоящему решающим фактором станет наличие у России гиперзвукового оружия. Разумеется, американцы, скорее всего, получат более обширные возможности для разведки, наблюдения и рекогносцировки — если, конечно, русские не применят свои средства радиоэлектронной борьбы — но у "Трампа" нет известных средств защиты от гиперзвуковых "Цирконов". И едва ли русские ограничатся всего одним из своего арсенала гиперзвуковых средств, которые постоянно дорабатываются.

Таким образом, в схватке один на один до победного конца гиперзвуковое оружие "Адмирала Нахимова" и отсутствие у США не только аналогов, но и средств защиты, сулит линкору класса "Трамп" скорую гибель — если предположить, что дело до этого вообще дойдет.

Превосходство "Трампа" в области датчиков значения не имеет. Важнее то, сколько попаданий выдержит "Адмирал Нахимов" — и чтó он сможет противопоставить. С помощью систем ПВО С-400 в сочетании с гиперзвуковыми "Цирконами" он сможет продержаться достаточно, чтобы потопить "Трампа".

Брэндон Вайхерт — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Ведет программу "Час национальной безопасности" на каналах America Outloud News и iHeartRadio. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и другие. Автор ряда книг.