Российский космонавт и астронавт NASA прошли «зимнюю» тренировку в лесу

Разделы: Космонавтика
Источник изображения: topwar.ru

«Роскосмос» рассказал о процессе «зимней» подготовки дублирующего экипажа в рамках миссии МКС-75. В мероприятии приняли участие российский космонавт Дмитрий Петелин и американский астронавт Дениз Бёрнхем.

Известно о том, что в рамках зачётной тренировки они должны были в течение 8 часов находиться в лесу при температуре около -20 по Цельсию. Такая тренировка проводится на случай посадки спускаемого аппарата в труднодоступной местности, по регламенту доступ к которой спасательно-эвакуационной команды может занять до 8 часов.

Тренировка и нацелена на «выживание» в суровых условиях. Добавляет сложности то, что после длительного пребывания на МКС у космонавтов наблюдается определённая мышечная атрофия, что влияет на их возможность осуществлять сложные действия после приземления. Это тоже учитывается при подобного рода тренировках.

«Роскосмос»:

Чтобы защититься от холода, команда переоделась в костюмы из НАЗ (носимого аварийного запаса), соорудила укрытие, используя жерди и парашютную ткань, а затем подготовила сигнальный костёр.

В современный вариант НАЗа входят режущие инструменты (нож, мачете), медицинские накидки, сублимированная еда и запас воды, а также теплозащитные костюмы, позволяющие человеку без серьёзных последствий для организма продержаться в течение 48 часов при температурах до -50.

Сообщается о том, что после каждого часа тренировки экипаж выходил на связь с докладом о физическом состоянии.

Ведомство:

Завершилась тренировка традиционной встречей экипажа со спасателями. Специалисты ЦПК высоко оценили слаженные и грамотные действия экипажа.

Напомним, что работа России в рамках МКС продлена до 2028 года. Американцы собираются эксплуатировать свои модули на станции до 2030-го.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
