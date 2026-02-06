Войти
Украина готова обменять беспилотники на польские истребители

МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши.
Источник изображения: belvpo.com

Зеленский: Украина готова обменять БПЛА на польские истребители МиГ-29

Украина готова обменять свои беспилотники на ракеты противовоздушной обороны и польские истребители МиГ-29. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в четверг на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, передает РИА Новости.

Президент Украины также сообщил, что обсудил с Туском развитие электросетевого взаимодействия между странами на фоне повреждения украинской энергетической системы.

В настоящее время польский премьер находится с рабочим визитом в Киеве.

В январе польский премьер-министр не согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский затягивает урегулирование конфликта с Россией.

По его словам, это Москва отвергла мирный план, подготовленный Вашингтоном. В связи с этим он призвал усилить давление на Россию.

В январе на Украине сообщали, что итальянский инвестор готов локализовать в стране центр по сборке беспилотников, вложив в него €20 млн.

Ранее в Польше раскритиковали Украину за запрет экспорта металлолома.

