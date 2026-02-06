Войти
«Нам нужна альтернативная связь»: депутат Госдумы — о блокировках Starlink на фронте

Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Депутат Журавлев призвал использовать на фронте российский аналог спутников Starlink

России нужно запустить аналог американских спутников Starlink — рассчитывать на что-либо западное в нынешней геополитической ситуации самонадеянно. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя сбои в работе терминалов компания Илона Маска на фронте.


«Вот украинские войска от Starlink зависимы целиком и полностью, и пока они будут заниматься регистрацией терминалов, нам как раз и следует рассмотреть возможность альтернативной связи. Она ведь у нас-то точно не от одного только Илона Маска (гендиректор и главный инженер компании SpaceX. — «Газета.Ru»). А что касается наведения дронов, то есть масса способов делать это без участия американских спутников. Важно понимать, что рассчитывать на что-либо западное в нынешней ситуации излишне самонадеянно. Даже учитывая, что с США мы ведем сейчас активные переговоры, это не перестает делать их нашим противником — и действия Маска это наглядно показывают. Надеяться стоит только на импортозамещение, на собственные технологические решения, которых вообще-то в среде наших умельцев предостаточно», — сказал Журавлев.

О сбоях в работе терминалов Starlink на линии фронта днем 5 февраля сообщил ряд российских Telegram-каналов, в том числе «Два майора», «Записки ветеранов» и «Romanov Лайт». Военкоры утверждают, что связь временно пропала и у ВСУ. Жалобы на работу Starlink также фиксируются в Downdetector.

1 февраля стало известно, что компания SpaceX по просьбе министерства обороны Украины будет ограничивать использование спутниковой связи Starlink для российской армии. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы спутниковой системы связи Starlink на Украине. Украинские СМИ предупредили, что ограничения могут затронуть и украинские беспилотники.

Ранее военный эксперт объяснил, как повлияет ограничение работы Starlink на ВС РФ.

Ирина Иорданова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
SpaceX
Минoбороны РФ
Персоны
Илон Маск
Проекты
БПЛА
  Обсуждаемое
