В Китае разработано микроволновое оружие, способное нарушить работу Starlink

Источник изображения: topwar.ru

Китайские ученые создали первое в мире микроволновое оружие мощностью 20 ГВт, способное в течение 60 секунд генерировать импульсы, воздействующие на спутники на низкой околоземной орбите.

Как сообщает газета South China Morning Post, разработанная в Северо-Западном институте ядерных технологий наземная компактная система под названием TPG1000Cs способна нарушить работу спутников или повредить их. Новая китайская разработка может поражать в том числе американские спутники Starlink.

Аппарат, длина которого составляет четыре метра, а масса — пять тонн, может устанавливаться на грузовых автомобилях, военных кораблях, самолетах и даже космических спутниках. При этом указывается, что известные до сих пор аналогичные системы могли работать непрерывно не более трех секунд и обладали гораздо большими габаритами и массой. За один сеанс TPG1000Cs способен генерировать до трех тысяч высокоэнергетических импульсов, что значительно превосходит показатели всех существующих в настоящее время в мире аналогичных систем. Также отмечается, что, если Китай развернет новый аппарат TPG1000C в космосе, «его невидимые удары станут еще более смертоносными, и их будет чрезвычайно сложно обнаружить».

Таким образом, можно сказать, что Пекин обзавелся довольно мощным «козырем», который может сыграть немаловажную роль в возможном столкновении с США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поскольку система боевого управления армии Тайваня во многом опирается на Starlink, глушение спутниковой связи противника станет одним из ключевых элементов в ходе возможной операции НОАК по возвращению контроля над островом.