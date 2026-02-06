Туск в Киеве обсудил намерение совместно производить оружие и боеприпасы

Источник изображения: topwar.ru

Варшава и Киев подписали совместную декларацию о намерениях, в рамках которой предусматривается совместное польско-украинское производство вооружений и боеприпасов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи Зеленским в Киеве сообщил, что главной целью подписанной декларации является совместный поиск финансирования военной промышленности двух стран, а также обмен технологиями. По словам Туска, финансирование совместных проектов будет осуществляться за счет средств Польши, Украины и Евросоюза. Польский премьер также подчеркнул, что совместные с Украиной предприятия ВПК рассматриваются сторонами не только как элемент обеспечения безопасности, но и как выгодный для обеих стран бизнес.

Ранее сообщалось о переносе на территорию Польши производства украинских ракет и беспилотников различных типов. Кроме того, Варшава направила часть полученных от Евросоюза кредитных средств на закупку вооружений и на реализацию совместных с Киевом проектов.

Кроме совместного производства вооружения и боеприпасов, Варшава выразила готовность к передаче Киеву истребителей МиГ-29 из наличия польских ВВС. Изначально планировалась передача десяти машин, однако впоследствии это число уменьшилось.

Ранее Польша уже передала ВС ВСУ 14 истребителей МиГ-29. По данным разных источников, на вооружении польских ВВС осталось еще столько же подлежащих списанию бортов.