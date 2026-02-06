Axios: США и РФ близки к соглашению о продлении договора СНВ-III

Источник изображения: topwar.ru

Сегодня истекает срок действия одного из важнейших в современной истории соглашений в сфере международной безопасности — Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известного по аббревиатуре ДСНВ-III (СНВ-3).

Двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений был подписан президентами РФ Дмитрием Медведевым и США Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге, он вступил в силу 5 февраля 2011 года. Затем соглашение было продлено на пять лет в январе 2021 года.

Согласно условиям ДСНВ-III, предусмотрено сокращение ядерных боезарядов в арсеналах каждой стороны до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Договор предусматривал взаимные инспекции США и РФ на военные ядерные объекты друг друга для обоюдного контроля над соблюдением его условий.

Однако в 2020 году из-за пандемии COVID-19 эти инспекции прекратились. В августе 2022 года Россия отказала США в инспекции своих ядерных объектов, заявив, что из-за санкций российские инспекторы не могли получить транзитные визы для визитов в Штаты. В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон о приостановлении действия ДСНВ-III, хотя при этом Москва и дальше обязалась соблюдать его ключевые требования в одностороннем порядке.

В сентябре прошлого года на совещании с постоянными членами Совбеза российский президент предложил США сохранить действие ДСНВ после формального истечения его срока 5 февраля 2026-го еще на год. Президент РФ заявил, что Москва готова придерживаться основных положений соглашения в случае аналогичных шагов со стороны Вашингтона.

После этого ситуация практически перешла в стадию неопределенности. Чиновники Белого дома периодически заявляли, что в принципе не против заключения нового соглашения в области ядерного сдерживания, но его должен подписать и Китай, который довольно стремительно наращивает арсенал боеголовок. На это в Пекине отвечали, что не готовы обсуждать эту тему с учетом того, что количество ЯО у КНР в разы меньше, чем у США и РФ.

Москва, в свою очередь, не возражала против более широкого круга участников нового соглашения. Но в этом случае его должны подписать еще и страны НАТО, обладающие ядерным оружием. Кроме того, ЯО имеется и у внеблоковых стран, таких как Пакистан, Индия, КНДР и Израиль, который официально не подтверждает, что обладает оружием массового поражения. Ситуация после 5 февраля нынешнего года могла стать неконтролируемой и привести к массовой гонке вооружений в области наращивания арсеналов ЯО различными странами.

Сегодня портал Axios со ссылкой на свои источники сообщает, что США и РФ близки к соглашению о продлении договора СНВ-III о контроле над ядерными вооружениями после истечения его срока действия. По данным онлайн-издания, следующим шагом станет одобрение документа лично президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Как пишет Axios, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер обсуждали продление договора с российскими чиновниками на полях переговоров по Украине в Абу-Даби. Один из собеседников издания сообщил на условиях анонимности:

Мы договорились с Россией действовать добросовестно и начать обсуждение способов модернизации системы (безопасности в области ядерного оружия).

Рассматривается возможность продолжения соблюдения положений ДСНВ-3 на дополнительный срок — предположительно, до шести месяцев, хотя пока неясно, будет ли это оформлено юридически. Официальных заявлений по этому поводу от Москвы и Вашингтона нет.

Если инсайд от Axios соответствует действительности, то это хоть какие-то, весьма положительные, результаты от второго раунда переговоров в столице ОАЭ.