«РУС-ПЭ» сможет выполнять задачи днем и ночью

124
0
0
Изображение: Telegram-канал «Концерн "Калашников"»
Изображение: Telegram-канал «Концерн "Калашников"».

«Калашников»: Новый боеприпас «РУС-ПЭ» сможет поражать цели днем и ночью

Новый барражирующий боеприпас «РУС-ПЭ» сможет выполнять задачи в широком диапазоне температур днем и ночью. Об этом генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал в интервью ТАСС.

«"РУС-ПЭ" — это система круглосуточного использования, применяется в простых и сложных метеоусловиях, при задымленности и запыленности атмосферы, в диапазоне температур наружного воздуха от минус 40 до плюс 50 градусов, при скорости ветра у земли до 15 метров в секунду», — сообщил он.

Управляемый боеприпас контейнерного размещения «РУС-ПЭ» предназначен для оперативного поражения одиночных целей. Аппарат с X-образным крылом состоит из боевой части, аппаратуры управления и головки самонаведения. «РУС-ПЭ» запускают из носимого транспортно-пускового контейнера. Аппарат развивает крейсерскую скорость около 140 километров в час, а продолжительность полета составляет 30 минут.

Ранее в феврале «Калашников» сообщил, что «РУС-ПЭ» способен автоматически идентифицировать цели при помощи искусственного интеллекта. Боеприпас представят на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии.

  В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
