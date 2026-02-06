Войти
В Петербурге обсудят будущее российского судостроения

ХIII Международная конференция "Российское судостроение 2026" пройдёт в Санкт-Петербурге 2–3 апреля. Об этом Sudostroeni.info сообщили в оргкомитете мероприятия.

Конференция "Российское судостроение" организована ЦНИИ морского флота, Центром технологии судостроения и судоремонта, издательством "Морской Петербург" при поддержке Минпромторга РФ, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, Ассоциации судостроителей Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Погрузка реакторов на ледокол "Якутия"

"Балтийский завод"


Цель конференции – анализ современного состояния и основных направлений развития судостроения РФ, деятельности государства и бизнеса по созданию конкурентоспособного облика отрасли.

В рамках пленарного заседания 2 апреля запланированы выступления представителей департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России, ЦНИИМФ, Росморречфлота, "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), Объединённой судостроительной корпорации (ОСК), Российского морского регистра судоходства (РС), "Гекон", ПКБ "Петробалт", группы "Эмпериум" и других отраслевых организаций.

3 апреля пройдут два семинара на темы: "Облик судостроения России – взгляд в будущее" и "Подводные роботы и компоненты для них".

Подробнее о программе конференции "Российское судостроение 2026" можно узнать по ссылке.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Балтийский завод
Минпромторг РФ
ОСК
