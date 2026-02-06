В Польше заложили спасатель подлодок нового поколения

В среду, 4 февраля, на верфи PGZ Stocznia Wojenna заложили водолазное судно "Спасатель" (Ratownik), предназначенное в том числе для спасения экипажей аварийных подлодок. Как уточняет Naval Today, "Спасатель" заменит давно выведенные из эксплуатации суда "Пяст" и "Лех", которые находились в строю более 50 лет.

Во время прошедшей церемонии в основание киля приварили памятную медаль – традиционный символ начала строительства корпуса судна или корабля.

Водолазное судно "Спасатель", Польша PGZ Stocznia Wojenna

Ожидается, что "Спасатель" спустят на воду в 2027 году, а официальная передача судна ВМС Польши намечена на 2029 год.

По данным PGZ, "Спасатель" станет одним из крупнейших и самых современных спасательных судов, работающих в Балтийском море. Полное водоизмещение составит около 6500 тонн, длина корпуса – 96 метров, ширина – 19 метров. Максимальная скорость – 16 узлов, дальность плавания – 6000 морских миль. Экипаж – 100 человек (также предусмотрено дополнительное размещение девяти специалистов).

Судно предназначено для выполнения широкого спектра задач, включая спасение экипажей аварийных подлодок и защиту критически важной подводной инфраструктуры.

Напомним, что в настоящее время на вооружении польских ВМС формально числится единственная подлодка "Ожел" (Orzeł, в переводе – "Орёл"), построенная в СССР по проекту 877Э (шифр "Палтус") и вступившая в строй в середине 1980-х годов.

По сведениям из открытых источников, в 2020–2021 годах субмарина прошла как минимум десять ремонтов. В ноябре 2022 года на верфи PGZ Stocznia Wojenna начался еще один ремонт, а в марте 2024 года польский флот объявил, что ДЭПЛ восстановлена до безопасного состояния для погружений. В ноябре 2025 года произошла поломка двигателя субмарины, и "Ожел" вновь отправился на ремонт на верфи PGZ.

В ноябре 2025 года власти Польши объявили, что выбрали шведскую компанию Saab в качестве предпочтительного поставщика по программе Orka, которая предполагает постройку трех дизель-электрических подлодок нового поколения. Варшава предпочла субмарины класса A26 "Блекинге", спроектированные с воздухонезависимой энергетической установкой. Ожидается, что ВМС Польши получат первую ДЭПЛ в 2030 году.