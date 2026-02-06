Литва недовольна результатом нового моделирования военного конфликта с Москвой

Источник изображения: topwar.ru
В Европе провели очередную военную игру и очень удивились ее результатам. По данным газеты The Wall Street Journal, в результате симуляции России понадобилось всего три дня для занятия всей Прибалтики, причем небольшими силами.
В Центре военных игр при Университете имени Гельмута Шмидта провели моделирование военной операции Москвы на восточном фланге НАТО. В симуляции участвовали 16 бывших высокопоставленных чиновников НАТО, депутатов и экспертов. В роли начальника Генштаба ВС РФ выступил военный аналитик, который четко просчитал реакцию европейских политиков.
Согласно сценарию, все завертелось вокруг Калининграда, блокаду которого организовали страны НАТО. Россия в ответ объявила о «гуманитарном кризисе» и провела молниеносную операцию, взяв ключевой логистический узел Прибалтики — литовский город Мариямполе. Установка контроля над Прибалтикой заняла всего три дня. При этом ВС РФ использовали всего 15 тысяч человек.
Как утверждается, США отказались задействовать 5-ю статью устава НАТО против России, а без американцев Европа сделать ничего не смогла, потому что действия России привели к «параличу решений» в европейских столицах. Дислоцированная в Литве немецкая бригада в конфликт не вмешалась, ее заранее блокировали минами, Берлин проявил нерешительность, Варшава подняла армию, но переходить границу не стала.
Недовольной результатом моделирования осталась Литва, по словам начальника штаба обороны Гедрюса Пременецкаса, в реальности внезапность такой военной операции якобы невозможна, потому что у литовской армии «очень хорошая разведка». Но это уже просто эмоции.