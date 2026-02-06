Литва недовольна результатом нового моделирования военного конфликта с Москвой

Источник изображения: topwar.ru

В Европе провели очередную военную игру и очень удивились ее результатам. По данным газеты The Wall Street Journal, в результате симуляции России понадобилось всего три дня для занятия всей Прибалтики, причем небольшими силами.

В Центре военных игр при Университете имени Гельмута Шмидта провели моделирование военной операции Москвы на восточном фланге НАТО. В симуляции участвовали 16 бывших высокопоставленных чиновников НАТО, депутатов и экспертов. В роли начальника Генштаба ВС РФ выступил военный аналитик, который четко просчитал реакцию европейских политиков.

Согласно сценарию, все завертелось вокруг Калининграда, блокаду которого организовали страны НАТО. Россия в ответ объявила о «гуманитарном кризисе» и провела молниеносную операцию, взяв ключевой логистический узел Прибалтики — литовский город Мариямполе. Установка контроля над Прибалтикой заняла всего три дня. При этом ВС РФ использовали всего 15 тысяч человек.

Как утверждается, США отказались задействовать 5-ю статью устава НАТО против России, а без американцев Европа сделать ничего не смогла, потому что действия России привели к «параличу решений» в европейских столицах. Дислоцированная в Литве немецкая бригада в конфликт не вмешалась, ее заранее блокировали минами, Берлин проявил нерешительность, Варшава подняла армию, но переходить границу не стала.

В ходе военной игры, в отсутствие американского лидерства, России удалось за пару дней установить господство над Прибалтикой, развернув первоначально лишь около 15 000 военнослужащих.

Недовольной результатом моделирования осталась Литва, по словам начальника штаба обороны Гедрюса Пременецкаса, в реальности внезапность такой военной операции якобы невозможна, потому что у литовской армии «очень хорошая разведка». Но это уже просто эмоции.